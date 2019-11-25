أستراليا تحصد الذهب في ختام مونديال التزلج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اختتمت بنجاح كبير أول من أمس، منافسات بطولة العالم للتزلج على الماء، والتي استمرت لخمسة أيام متواصلة من المتعة والاستعراض المميز على كورنيش القرم الشرقي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 160 متسابقاً من 31 دولة.

وكان الحصاد الأكبر من الميداليات الذهبية في اليوم الأخير لمصلحة الفريق الأسترالي (الكنغارو)، الذي أبدع في الاستعراض وفي تقديم أجمل الفواصل المهارية على مياه الكورنيش، والتي تفاعل معها الجمهور والحضور، حيث بلغ عدد بعض الحيل التي قام بها المغامرون عشر حركات في زمن وقدره ست دقائق فقط، وتوج الأبطال في الختام حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وخوسيه فيليب رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الماء، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبلغ مجموع الفائزين بالمراكز الأولى 30 فائزاً من خلال الفئات العشر الرئيسية في البطولة.

أبطال الفئات

وكانت الفئة الأقوى، هي الفئة المفتوحة رجال، والتي تأهل من خلالها للنهائي ستة متسابقين، وتفوق من خلالها الأسترالي نيك رابا وأحرز الذهبية بتحقيقه أعلى قدر من النقاط وهو 96 نقطة، وفي الفئة المفتوحة للنساء تمكنت من حصد الذهبية الإيطالية أليس فيراج بنقاط وقدرها 66 نقطة، وفي فئة الجونيور رجال، حقق الذهبية الأسترالي سام براون بنقاط وقدرها 86 نقطة، وفي الفئة نفسها لمنافسات النساء، فازت بالذهبية الأسترالية ماكينزي ماكارثي بنقاط قدرها 74 نقطة، وفي فئة فوق 40 عاماً نساء، حققت الذهبية النيوزيلندية شارلوت برودبينت بنقاط وقدرها 48 نقطة، وفي الفئة نفسها للرجال، تمكن من تحقيق الذهبية الأسترالي ترافيس أوسبورن بنقاط قدرها 60 نقطة، وفاز بفئة المحترفين 30، المتسابق الفرنسي لوكاس لانجلوس برصيد 59 نقطة، وحققت ذهبية النساء للفئة نفسها، البرازيلية ماريانا نيب بـ 75 نقطة، وفاز بذهبية فئة الناشئات تحت 14 سنة، الأسترالية سيينا كورين بـ70 نقطة، وعلى مستوى الناشئين، حقق الذهبية الأمريكي أليكس ألبين برصيد 79 نقطة.

دعم القيادة

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن دعم القيادة الرشيدة دائماً ما يقود الرياضة إلى أعلى مستويات النجاح، وقال: تعلمنا من القيادة كيف نصنع النجاح في أي تجربة أولى، وكيف ننافس النجاح أيضاً في المنافسة التي تليها، وهنا نحن مرآة تترجم رؤية القيادة الرشيدة في كل ما نصنعه، ولأن أحداثنا الرياضية كثيرة ومتعددة فنحن نتعلم كيف نرتقي بالحدث لما هو أفضل، وأبدى الرميثي ارتياحه الكبير للنجاح الذي شهدته المنافسة والتفوق الفني الضخم في أحد الأحداث البحرية المهمة على مستوى الإمارات، وقال: استطاع النادي إخراج المنافسة في صورة أنيقة ومثالية وتعامل مع البطولة باحترافية عالية، حيث استفدنا من رصيد الخبرة الكبير لكوادر النادي، واستثمرناها في أن نحقق بالأرقام العالية في هذه البطولة أروع تنظيم، وشكر الرميثي فريق الإمارات الذي اجتهد في أول مشاركة له وحاول الوصول لأفضل المراكز وخرج بالمكسب المنشود وهو اكتساب الخبرة والاحتكاك مع بقية المنافسين.