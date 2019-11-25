«اليد» يعيد بطولة كأس الإمارات لروزنامة الموسم الحالي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعاد اتحاد كرة اليد بطولة كأس الإمارات لروزنامة بطولاته بالموسم 2019/‏‏‏2020، وكان الاتحاد قد ألغاها من حساباته في بداية الموسم لضيق الوقت وكثرة المشاركات الخارجية على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 3 - 17 يناير المقبل، من دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني، وهي غير إلزامية للأندية العشرة المشاركة في موسم مسابقات الرجال.

وحرص الاتحاد على إقامتها خلال مشاركة منتخبنا في التصفيات الآسيوية التي تحتضنها الكويت من 15 - 30 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم في مصر 2021. وتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق الشارقة والنصر والجزيرة ومليحة، وضمت الثانية فرق الوصل والعين وبني ياس ومنتخب الشباب.