المصري تامر صلاح مدرباً لمنتخب التايكواندو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن اتحاد التايكواندو عن تعاقده رسمياً مع المدرب الدولي المصري تامر صلاح، ليتولى تدريب المنتخب الوطني للتايكواندو خلال الموسم الحالي، وتم توقيع العقد بين الطرفين خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد اللعبة بفندق رويال أم بالفجيرة.

ورحّب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد، بالمدرب السابق لمنتخب مصر تامر صلاح، الذي تتوفر فيه كل الشروط ليقود منتخب الإمارات للتايكواندو، مشيراً إلى أن طموحات الاتحاد كبيرة ويسعى للانتقال إلى مراحل متقدمة في مختلف البطولات بعد أن حقق إنجازات وميداليات عربية وخليجية.وقال الزيودي: هدفنا بالتأكيد هو الوصول للعالمية، ولذلك حرصنا على التعاقد مع لاعب له تجربة سابقة ومدرب له إنجازات، وكان هناك تواصل مع كل الأندية لمشاوراتهم وسماع آرائهم.