أكثر من 700 متطوع جاهزون لجائزة الفورمولا 1

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، جاهزية منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بكامل أطقمها للمشاركة في نجاح النسخة المقبلة من سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي، وأشار إلى أن أكثر من 700 متطوع من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية جاهزون أيضاً للمشاركة في الحدث الكبير والقيام بكل مسؤوليات إدارة السباق، الذي تبدأ فعالياته الخميس المقبل، وتستضيفه حلبة مرسى ياس وسط وحضور رسمي مميز.

التزام كبير

وأضاف بن سليم: نتطلع لتنظيم نسخة إستثنائية من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، حيث تضم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية هذا العام أكثر من 700 متطوع لإدارة السباق، ومن ضمنهم نسبة مهمة من المتطوعين الإماراتيين و30 متطوعاً سعودياً يشاركون في إدارة السباق، وتم تدريبهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأظهر المتطوعون التزاماً كبيراً ومعرفة واسعة بمهامهم، حيث إن أغلبهم من حاملي شهادة البكالوريوس والشهادات العليا.

إقبال المتطوعين

وأضاف: يسعدنا كثيراً أن نرى اهتمام وإقبال والتزام المتطوعين برياضة السيارات في الدولة، سواء كانوا من مواطني دولة الإمارات أو من المقيمين على أرضها، ويشتهر سباق فورمولا 1 بالمستوى العالي من التشويق والإثارة من المتسابقين، وأما التحدي الذي تواجهه المنظمة هو ضمان المستوى العالمي للسلامة والأمان الذي يحظى به الحدث كل عام.

ويذكر أن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لمراقبي رياضة السيارات تضم أكثر من 2500 عضو يساندون برنامج دولة الإمارات لرياضة السيارات الحافل، والذي يتضمن نحو 120 حدثاً وفعالية بما فيها سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي.