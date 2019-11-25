عباد علي.. نبوغ مبكر

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

بالرغم من صغر سنه، حيث ولد في 16 مايو 1992، إلا أن عباد علي لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، يمتلك عزيمة وإصراراً كبيرين، أهلاه للنبوغ المبكر، بشهادة الأقران وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، التي تشرف على تدريبه في ألعاب القوى «أم الألعاب»، التي أحبها، وانخرط فيها، وتنقل بين تخصصاتها المختلفة، ما بين رمي القرص ودفع الجلة، فحقق ما عجز عنه الآخرون، وتمكن من مقارعة أبطال العالم، بل وانتزع الميدالية الفضية في محفل عالمي، وهو بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، التي استضافتها مدينة أولموس بجمهورية التشيك في عام 2012، حيث كانت هذه البطولة، هي الضربة الأولى لبطلنا الشاب على صعيد المنافسات الخارجية، التي توالت واحدة تلو الآخر، وكان إنجازها، خير دافع لموهبة قادمة بقوة في الطريق.

وفي عام 2013، نجح بطلنا عباد في قنص ميداليتين برونزيتين دفعة واحدة في رمي القرص، في إحدى بطولات الخليج، ثم نجح في حصد برونزية بطولة مجلس التعاون الخليجي، وفضية وبرونزية بطولة آسيا- أوقيانوسيا في عام 2016، وعندما جاء عام 2017، كان بطلنا عباد علي، على موعد مع نيل أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته الخارجية، وما أدراك ما طعم الذهب، عندما استضافت خورفكان دورة ألعاب غرب آسيا الأولى، حيث نجح عباد في حصد ميداليتين دفعة واحدة في هذا المحفل المهم، وهما ذهبية وبرونزية في «أم الألعاب»، حيث مثلت هذه الإنجازات، دفعة كبيرة لبطلنا عباد علي في المنافسات التالية، حيث كللت مشاركة بطلنا في العديد من المنافسات المحلية لبطولات الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وبطولات فزاع الدولية، بالعديد من الميداليات، التي كشفت عن موهبة صاعدة، ينتظر منها الجميع المزيد، كما شارك في بطولة العالم لألعاب القوى، التي اختتمت في دبي قبل عشرة أيام، بمشاركة قياسية بلغت 1500 لاعب ولاعبة من 122 دولة.