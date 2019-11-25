المنصوري بطل سباق الحمرية للدراجات

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

حقق دراج نادي التعاون راشد المنصوري بطولة سباق الفردي العام للشباب الذي نظمه اتحاد الدراجات في مدينة الحمرية لمسافة 60 كم بمشاركة 33 دراجاً من مختلف الأندية من ضمنهم نجوم منتخب الشباب الذي يستعد لخوض منافسات البطولة العربية للطريق التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر، وجاء دراج النادي العربي عبدالله جاسم ثانياً ودراج نادي أبوظبي محمد المطيوعي ثالثاً وهم ضمن منتخب الشباب، وقام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين، وأدار السباق الحكم العام وليد الشامسي وحكم الوصول سيف الشرقي والحكام وليد ريان ونرمين محمد ويوسف المعيني وأمير السيد وعلي موسى ومحمد إبراهيم وبإشراف الحسن عقيلي السكرتير الفني.