كريم بلق: اتحاد شمال أفريقيا خطوة لدعم اللعبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد المغربي كريم بلق رئيس اتحاد شمال أفريقيا للجوجيتسو بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعبة واصفاً البطولة بالمتطورة.

وعن اتحاد شمال أفريقيا قال: هو خطوة لصالح اللعبة في أفريقيا ، وضعنا برنامجاً سنوياً لإقامة البطولات في المنطقة، مشيراً إلى أن مهام الاتحاد دعم الدول لإقامة اتحادات وتنظيم اللعبة ، ويضم الاتحاد «المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر».

وأبان بأن أفريقيا في العموم منجم ذهب للمواهب. وقال: نحن في الاتحاد بصدد تنظيم أكثر من خلال هيكل إداري، لافتاً إلى أن المغرب ستستضيف بطولات ذات صفة دولية في المستقبل، بجانب بعض دول شمال أفريقيا.