مواجهة مصيرية لمنتخب السلة أمام الكويت في «الخليجية»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يتطلع منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال إلى الإبقاء على حظوظه بالتأهل إلى المربع الذهبي، في البطولة الخليجية التي تستضيفها حالياً الكويت، عندما يلتقي اليوم نظيره الكويتي صاحب الأرض والجمهور في إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة، ويحاول المدرب التونسي منير بن الحبيب، تحقيق مفاجأة بإيقاف تفوق الأزرق الكويتي الذي حقق انتصاراً في الافتتاح أمام المنتخب السعودي المرشح الأول للقب في الثواني الأخيرة بنتيجة 68-65، بينما أخفق منتخبنا في مباراته الأولى أمام المنتخب البحريني وتلقى خسارة كبيرة بفارق 18 نقطة بنتيجة 53/71، ومن هنا يأمل الأبيض الإماراتي في التعويض من خلال لقاء اليوم رغم صعوبة المهمة، ولكن من أجل العودة ودخول دائرة المنافسة على اللقب.