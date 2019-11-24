13 مليوناً ولقبان في ختامي «غولف موانئ دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يسدل الستار اليوم على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، على منافسات النسخة الحادية عشرة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وبوصفها حاسمة للاعبين سواء على لقب البطولة نفسها، أو لقب الموسم لـ«السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، ليكون الموعد مع لقبين يشكلان مسك الختام لمشوار حافل امتد بواقع 47 بطولة في 31 دولة.

صراع ثلاثي

وتميزت الجولة الثالثة التي أقيمت أمس، بقوة المنافسات وتقارب المستويات فيما انحصر لقب «السباق إلى دبي»، بين الثلاثي الإنجليزي تومي فليتوود والنمساوي بيرند فيسبيرغر وبدرجة أقل الإسباني جون راهم، وذلك في ضوء النتائج التي حققوها حتى الآن في البطولة بانتظار الحسم النهائي في الجولة الختامية اليوم.

أصحاب الهمم

وتوج اللاعب الإنجليزي جورج غروفز بلقب النسخة الأولى لبطولة «أصحاب الهمم» التي تقام أول مرة تحت عنوان «نهائي دبي»، وذلك بعد تصدره المشهد أمس السبت، بختام منافسات البطولة أمس بمجموع 13 ضربة فوق المعدل، وجاء بالمركز الثاني الأمريكي تشاد فايفر برصيد 18 ضربة فوق المعدل، وبالمركز الثالث الأمريكي كريس بيغينز برصيد 19 ضربة فوق المعدل.

الأغلى

وما يزيد من الترقب هذا العام أن الجوائز المالية الضخمة البالغة 13 مليون دولار بواقع 8 ملايين دولار للبطولة و5 ملايين إضافة لـ«السباق إلى دبي»، تمت إعادة توزيعها لتصبح هذه البطولة الأغلى في العالم على صعيد تقديم جائزة للبطل وحده بمبلغ 3 ملايين دولار، فيما سيحصد بطل «السباق إلى دبي» جائزة مالية تبلغ مليوني دولار، ما يعني احتمالية خروج لاعب واحد بالجائزتين بمجموع 5 ملايين دولار.

شكراً دبي

وتحدث جورج غروفز، عقب تتويجه باللقب، وقدم الشكر للقائمين على منافسات أصحاب الهمم، وتحديداً دبي لاحتضانها هذا النهائي الذي منحهم الفرصة لإظهار قدراتهم أمام العالم، وبالتزامن مع تنافس أفضل 50 لاعباً في البطولة الختامية للموسم، وهو ما جعل من حدثهم محط اهتمام العالم بأجمعه.

5 مناطق

خصصت اللجنة المنظمة حافلات لنقل الجماهير من 5 مواقع رئيسة في دبي، من أجل مساعدة عشاق البطولة على الحضور بكل سهولة وتجنب الازدحامات التي تسبب بها الحضور بأعداد كبيرة للغاية على مدار الأيام الماضية، وسط توقعات بوصول عدد الجماهير الإجمالي في هذه النسخة لنحو 65 ألف متفرج من مختلف الجنسيات والأعمار من المقيمين وزوار الدولة.

وتم توزيع الحافلات عند كل من محطتي المترو في ابن بطوطة مول وأبراج بحيرات جميرا، وعند الميناء السياحي في منطقة المارينا، وموتور سيتي، والمرابع العربية، وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة، وهي تحظى بوقت رائع للغاية في قرية البطولة المجهزة بكامل خدمات الضيافة والمرافق الترفيهية ما جعل الحدث ملتقى للعائلات.