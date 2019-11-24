رقمان قياسيان لأبطالنا في مونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- محمد محسن ووام

نجح بطلنا العالمي عمر الفضلي في تحطيم الرقم القياسي العالمي، الذي كان سجله لنفسه العام الماضي بالجمع بين ذهبيتي العالم للجوجيتسو في فئتي الشباب والكبار معاً بعام واحد، حيث كرر الإنجاز، أمس، للعام الثاني على التوالي في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك بعد فوزه بذهبية بطولة العالم للكبار اليوم والتي تعد الثانية له في البطولة الحالية في أعقاب تتويجه بذهبية بطولة الشباب منذ 3 أيام.

وبهذا الإنجاز يصبح عمر الفضلي هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يجمع بين ذهبيتي الشباب والكبار في عامين على التوالي بوزن 62 كجم.

كما نجح بطلنا العالمي الصاعد زايد الكثيري في تسجيل اسمه هو الآخر بأحرف من نور في سجل الأبطال كونه أول لاعب في العالم يجمع بين ذهبيتي الشباب والكبار بوزن 56 كجم في عام واحد، عندما توج اليوم بذهبية وزنه للكبار في المنافسات التي انطلقت بالتاسعة صباحاً في صالة مبادلة أرينا.

43 ميدالية

الذهبيتان اللتان حققهما عمر الفضلي وزايد الكثيري رفعا رصيد الإمارات في البطولة إلى 43 ميدالية ملونة منها 16 ذهبية، و11 فضية، بالإضافة إلى 16 برونزية، وهو ما يضع الإمارات في المركز الأول بالترتيب العالم في منافسات النيوازا، بعد نزالات اليوم السابع من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي على مدار الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري.

حضر مراسم التتويج عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، واليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وفهد علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو المدير التنفيذي، وطارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي المدير التنفيذي، وعدد من مسؤولي المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجوجيتسو ورؤساء الاتحادات القارية والوطنية المشاركة في البطولة.

تهنئة

من جانبه هنأ عبدالمنعم الهاشمي أبطال الإمارات بالإنجازات غير المسبوقة، مؤكداً أنها أفضل هدية تقدم للوطن في احتفالات اليوم الوطني، وأن أبطال الجوجيتسو يحرصون دائماً على التواجد في المناسبات الوطنية بالإنجازات والمبادرات، لأن أحد أهداف رياضة الجوجيتسو هو تعزيز مشاعر الانتماء للوطن ولقيادته الرشيدة.

وقال الهاشمي: «رياضة الجوجيتسو تلد كل يوم بطلاً جديداً قادراً على رفع علم الدولة في كل المحافل، وأن الأرقام القياسية التي حققها كل من عمر الفضلي وزايد الكثيري هي نتيجة للدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ننتهز هذه المناسبة الوطنية للدولة ونتوجه له بكل الشكر والتقدير والعرفان على رعايته الكريمة لمشروع الجوجيتسو، الذي تجاوز بفضل هذه الرعاية معنى الرياضة وأصبح ثقافة مجتمع، ومشروع وطن يسهم في بناء الأجيال الجديدة.

وعن الأرقام القياسية أضاف الهاشمي: أكثر ما أسعدني في الإنجاز والذي أعتبره مكسباً عالمياً جديداً للإمارات هو احتكار ميداليات الأوزان الخفيفة على مستوى العالم للكبار في وزني 56 و62، بعد أن احتكرنا ميداليات الشباب والناشئين، كما أن هذه البطولة كشفت النقاب عن وجوه جديدة قدمت نفسها كأبطال يستحقوا الرعاية في المستقبل بمختلف الفئات.

وعبر لاعبنا العالمي عمر الفضلي بطل العالم في وزن 62 كجم عن فرحته الكبرى بالإنجاز الجديد الذي حققه لنفسه والرقم القياسي الجديد الذي حطم به الرقم السابق في عام 2018، مشيراً إلى أنه إنجاز لدولة الإمارات قبل أن يكون له، وأن لحظة الفخر التي يشعر بها عندما يرفع علم الدولة ويعزف فيها السلام الوطني على منصة التتويج هي اللحظة التي تبقى خالدة في ذاكرته، والتي يعتز فيها بنفسه ويشعر خلالها بالرضا والراحة بعد الجهد الكبير والتدريبات المكثفة في الشهور الماضية.

وفي السياق نفسه أكد بطلنا العالمي الصاعد زايد الكثيري صاحب ذهبية العالم لوزن 56 أنه خاض 5 نزالات، وأن النزالات الخمس كانت قوية للغاية، مشيراً إلى أنه أنهى 3 منهم بدفع المنافس للاستسلام، واثنين بالنقاط والأفضلية، وأن نزال نصف النهائي أمام بطل كازاخستان كان الأصعب بالنسبة له نظراً لقوة اللاعب الكازاخستاني، حيث انتهى النزال بالتعادل في كل شيء، ثم كان قرار الحكام فوزي نظراً لإيجابيتي في اللعب، وحرصي على البحث أكثر للحصول على النقاط.

وقال: أهدي الذهبية إلى القيادة الرشيدة وعبدالمنعم الهاشمي وإلى أهلي والمدربين، وأقول إنها أقل شيء يمكن تقديمه للوطن ونحن نحتفل باليوم الوطني في الأسبوع الحالي، ويسعدني أن أحقق رقماً قياسياً جديداً لنفسي ولدولتي بأن أكون أول لاعب في العالم يجمع بين ذهبيتي الشباب والكبار في وزن 56 كجم في عام واحد.

وأضاف:الإمارات تطبق أعلى معايير الجودة بالعالم في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو، وما نحققه من إنجازات أمر طبيعي ومستحق لأن الدولة توفر لنا أفضل بيئة تنافسية في العالم، وتنتهج أفضل آليات للكشف عن الأبطال وثقلهم وتوفير أفضل البطولات والمعسكرات لهم إلى جانب أفضل مدربين لهم، ونحن جيل محظوظ بهذه البيئة التي يجب أن نترجمها إلى إنجازات.

وعلى صعيد آخر أكد خالد الهنائي المدير التشغيلي في نادي الوحدة المشرف العام على رياضة الجوجيتسو بالنادي أن اتحاد الجوجيتسو يعد النموذج المثالي من اتحادات الدولة في العلاقة والشراكة والتفاهم مع الأندية، وأن نادي الوحدة الذي يملك أكاديمية كبيرة تصنع الأبطال للمنتخبات الوطنية يعتز بتلك الشراكة وإدارته العليا برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان توفر كل الدعم لرياضة الجوجيتسو من أجل المساهمة مع الاتحاد في تحقيق الإنجازات للوطن.