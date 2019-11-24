الاتحاد الدولي يبحث إقامة مونديال للجامعات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحث الاتحاد الدولي للقوة البدنية وجامعة الشارقة التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين وبما يمهد لاستضافة جامعة الشارقة بطولة العالم للجامعات بالقوة البدنية والمقرر لها شهر يوليو من العام المقبل، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم البروفيسور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورغي جوستان باراش.

ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع استضافة الإمارات بطولة العالم للقوة البدنية والتي اختتمت يوم أمس في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، حيث تقدم الاتحاد الدولي خلال الاجتماع بمقترح دراسة استضافة الإمارات لبطولة الجامعات بالقوة البدنية في عام 2020.

ترحيب

ورحبت أسرة الجامعة بالضيوف ووعدت بدراسة المقترح وبما يصب في خدمة الرياضة الجامعية محلياً ودولياً، وحضر الاجتماع عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي ورئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشيد سلطاني وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمود الدرابسة ومسؤول النشاط الرياضي بجامعة الشارقة والمحاضر الدولي في أكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام صلاح طاهر العامري.

من جهته رحب الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالرحيم المري بالمقترح مؤكداً أن ذلك سيصب في خدمة رياضة القوة البدنية على مستوى العالم بشكل كبير وخصوصاً أن هذه البطولة تعد من البطولات الأقوى على مستوى العالم لكون جميع المشاركين فيها من جيل الشباب ومؤكداً أن اتحاد الإمارات للعبة سيكون جاهزاً لتقديم خبرته المتراكمة في هذا الجانب.

شهادة

ومنحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للقوة البدنية شهادة التحكيم الدولية للسكرتير الفني لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام عبدالمجيد قاسم يزبك بعد استيفائه اللوائح ونجاحه في الاختبارات وذلك في إضافة للقوة البدنية في الإمارات.

من جهة أخرى أقيمت أول من أمس منافسات فريق الأولمبياد الخاص بمشاركة 20 لاعباً ولاعبةً، بينما اختتمت أمس بطولة العالم للقوة البدنية بمنافسات أوزان 84 كيلوغراماً للسيدات و120 للرجال.

وفِي شأن متصل نظمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم مساء أمس الحفل الختامي الذي أقيم في فندق هوليدي فستيفال سيتي في دبي وشهد تكريم المنتخب الروسي كأفضل منتخب في البطولات للإنجازات الباهرة التي حققها بين أقرانه بعدما تميز بالعطاء المتميز في المنافسات كما تم تكريم الجهات الراعية واللجنة المنظمة وفريق العمل.