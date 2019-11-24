«عمان 44» يعانق كأس آل مكتوم للمرة الأولى و«الطيار» وصيفاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج القارب «عمان 44»، التابع لوزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان، وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري، للمرة الأولى، بطلاً لسباق النسخة 23 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي، وشهد شوط السباق الذي أقيم على مياه قناة دبي المائية الواجهة البحرية الجديدة في لؤلؤة الخليج دبي، تظاهرة رياضية بحرية تراثية شبابية جمعت 25 قارباً تمثل النخبة وأصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لسباقات دبي 2019-2020 من قوارب الإمارات وسط مشاركة خليجية بارزة من الأشقاء في مملكة البحرين وسلطنة عمان، وحل القارب «الطيار 60» لمالكه هزاع محمد بن ربيع المهيري وبقيادة النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي ثانياً، وجاء ممثل البحرين القارب «الخالدية 54»، لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط ثالثاً، وحظي الحدث بحضور كبير ومتميز تقدمه العقيد سعيد سالم المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة والعقيد عبيد إبراهيم بن حضيبة نائب المدير والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومهرة فلكناز أمين السر العام لاتحاد الرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبدالله الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

مبادرة أصحاب الهمم

وأشاد محمد عبدالله حارب بالتعاون القائم بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي مثمناً مبادرة مركز شرطة الموانئ التابع للقيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم الفعالية المجتمعية (مبادرة تجديف القوارب التراثية لأصحاب الهمم)، والتي حققت النجاح وأهدافها المنشودة من خلال المشاركة والمتابعة الكثيفة، وأوضح حارب أن النادي ومن خلال توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي يسعى إلى تنفيذ التعاون مع جميع المؤسسات لتحقيق الأهداف السامية، موجهاً الشكر الجزيل إلى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، لمبادرة مركز شرطة الموانئ والتي نظمها بالتعاون مع النادي.