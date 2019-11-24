إطلاق النسخة الأولى من «أسبوع سباق أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الأولى من «أسبوع سباق أبوظبي»، وذلك بعد النجاح الذي حققته سلسلة فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وأسبوع العائلة أبوظبي، وأسبوع الألعاب والتكنولوجيا، والتي هدفت إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرفاهية والترفيه.

وبدأ «أسبوع سباق أبوظبي» يوم الخميس الماضي ويستمر حتى أول ديسمبر المقبل، حيث يُقدم للزوار والمُقيمين ومُحبي الفورمولا 1، طوال أحد عشر يوماً، مجموعة واسعة من التجارب الرائعة والفريدة من نوعها، وذلك في الفترة التي تسبق حدث سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. ويشتمل «أسبوع سباق أبوظبي»على مجموعة متنوعة من الفعاليات المحلية والعالمية الرائدة، ومن بينها أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية وموسيقية إلى جانب عروض المطاعم في كافة أرجاء العاصمة.