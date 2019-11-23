إسماعيل القرقاوي: "السلة" في خطر والسبب "الأندية"

المصدر: دبي- ياسر قاسم





أكد اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة، أن اللعبة في خطر حقيقي على صعيد المنتخبات الوطنية نتيجة لعدم الاهتمام من جانب الأندية.

وعدد القرقاوي في حواره مع "البيان الرياضي" السلبيات التي تتسبب فيها الأندية وتنعكس على نتائج ومستويات المنتخبات الوطنية، وأشار إلى أن اتحاد اللعبة لا يصنع اللاعب في وقت وجيز خلال انضمامه للمنتخب، وما تحققه المنتخبات نتاج طبيعي للعمل في الأندية، مشيراً لدور الاتحاد في التأهيل وتنظيم المسابقات، وأوضح أن الاتحاد لم يقصر تجاه المنتخبات الوطنية ولديه خطة للإعلان عن جهاز فني جديد بعد انتهاء مشاركة المنتخب الأول الحالية في البطولة الخليجية بالكويت.

وأوضح القرقاوي ان أمر ترشحه لرئاسة الاتحاد في انتخابات 2020 سابق لأوانه وتركيزه ينصب على الفترة المتبقية من الدورة الحالية، كما انتقد انسحابات الفرق الإماراتية من البطولة العربية التي جرت اخيراً في المغرب، في وقت تتبوأ فيه الامارات رئاسة الاتحاد.

وقال ان الرياضة عموماً على صعيد المنتخبات الوطنية في جميع دول العالم، تكون نتائجها ومستواها منتوج للنشاط في الأندية، وكرة السلة جزء من هذه المعادلة، والتراجع المقصود على مستوى اللعبة في الدولة في مشاركات المنتخبات سببه الأندية التي لا تهتم بالألعاب خلاف كرة القدم وانعكس ذلك في عدم ظهور لاعبين موهوبين، ليس في السلة فقط، بل في جميع الألعاب التي لم تعد جاذبة للاعبين في عمر مبكر.

وقال ان كرة السلة تحديداً تختلف عن ألعاب كثيرة، واللاعب لا يمكن صناعته بسهولة وفي وقت قصير خلال تجمعات المنتخب، فلابد أن يكون اللاعب جاهزاً في ناديه، واتحاد السلة لا يتهرب من المسؤولية عندما يقول ذلك، فالمسألة فنية بحتة تبدأ من مجهودات الأندية في اهتمامها بصقل موهبة اللاعب وقال ان بعض المنتخبات من حولنا اختصرت الطريق بالتجنيس والاستعانة بلاعبين أجانب، فأصبحت المنافسة صعبة في المشاركات الخارجية مع تناقص أعداد اللاعبين الموهوبين في الأندية.



نص الحوار غداً في البيان الرياضي