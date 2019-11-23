رقمان قياسيان جديدان لأبطال الإمارات في مونديال الجوجيتسو

المصدر: دبي – البيان الرياضي - وام

نجح بطلنا العالمي عمر الفضلي في تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي كان سجله لنفسه العام الماضي بالجمع بين ذهبيتي العالم للجوجيتسو في فئتي الشباب والكبار معا بعام واحد، حيث كرر الإنجاز اليوم للعام الثاني على التوالي في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حاليا بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 69 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك بعد فوزه بذهبية بطولة العالم للكبار اليوم والتي تعد الثانية له في البطولة الحالية في أعقاب تتويجه بذهبية بطولة الشباب منذ 3 أيام.

وبهذا الإنجاز يصبح عمر الفضلي هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يجمع بين ذهبيتي الشباب والكبار في عامين على التوالي بوزن 62 كجم.

كما نجح بطلنا العالمي الصاعد زايد الكثيري في تسجيل اسمه هو الأخر بأحرف من نور في سجل الأبطال كأول لاعب في العالم يجمع بين ذهبيتي الشباب والكبار بوزن 56 كجم في عام واحد، عندما توج اليوم بذهبية وزنه للكبار في المنافسات التي انطلقت بالتاسعة صباحا في صالة مبادلة أرينا.

الذهبيتان التي حققهما عمر الفضلي وزايد الكثيري رفعا رصيد الإمارات في البطولة إلى 43 ميدالية ملونة منها 16 ذهبية، و11 فضية، بالإضافة إلى 16 برونزية، وهو ما يضع الإمارات في المركز الأول بالترتيب العالم في منافسات النيوازا بعد نزالات اليوم السابع من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي على مدار الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري.

حضر مراسم التتويج عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، واليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، و محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وفهد علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو المدير التنفيذي، وطارق المهيري عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات للمواي تاي المدير التنفيذي، وعدد من مسؤولي المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجوجيتسو ورؤساء الاتحادات القارية والوطنية المشاركة في البطولة.

من جانبه هنأ عبدالمنعم الهاشمي أبطال الإمارات بالإنجازات غير المسبوقة، مؤكدا أنها أفضل هدية تقدم للوطن في احتفالات اليوم الوطني، وأن أبطال الجوجيتسو يحرصون دائما على التواجد في المناسبات الوطنية بالإنجازات والمبادرات، لأن أحد أهداف رياضة الجوجيتسو هو تعزيز مشاعر الانتماء للوطن ولقيادته الرشيدة.

وقال الهاشمي.. " نهنئ قيادتنا الرشيدة باليوم الوطني الـ48، ونهنئ الشعب الإماراتي بهذه المناسبة الكبيرة التي يعيش فيها الوطن أياما مجيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونؤكد أن رياضة الجوجيتسو تلد كل يوم بطلا جديدا قادرا على رفع علم الدولة في كل المحافل، وأن الأرقام القياسية التي حققها كل من عمر الفضلي وزايد الكثيري هي نتيجة للدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي ننتهز هذه المناسبة الوطنية للدولة ونتوجه له بكل الشكر والتقدير والعرفان على رعايته الكريمة لمشروع الجوجيتسو الذي تجاوز بفضل هذه الرعاية معنى الرياضة وأصبح ثقافة مجتمع ،ومشروع وطن يسهم في بناء الأجيال الجديدة.

وعن الأرقام القياسية أضاف سعادته " أكثر ما أسعدني في إنجاز اليوم والذي اعتبره مكسبا عالميا جديدا للإمارات هو احتكار ميداليات الأوزان الخفيفة على مستوى العالم للكبار في وزني 56 و62، بعد أن إحتكرنا ميداليات الشباب والناشئين، كما أن هذه البطولة كشفت النقاب عن وجوه جديدة قدمت نفسها كأبطال يستحقوا الرعاية في المستقبل بمختلف الفئات".

وعبر لاعبنا العالمي عمر الفضلي بطل العالم في وزن 62 كجم عن فرحته الكبرى بالإنجاز الجديد الذي حققه لنفسه والرقم القياسي الجديد الذي حطم به الرقم السابق في عام 2018، مشيرا إلى أنه إنجاز لدولة الإمارات قبل ان يكون له، وأن لحظة الفخر التي يشعر بها عندما يرفع علم الدولة ويعزف فيها السلام الوطني على منصة التتويج هي اللحظة التي تبقى خالدة في ذاكرته، والتي يعتز فيها بنفسه ويشعر خلالها بالرضا والراحة بعد الجهد الكبير والتدريبات المكثفة في الشهور الماضية.

وقال " كل اللاعبين الذين واجهتهم في بطولة العالم اليوم سبق لي أن واجهتهم من قبل، منهم من هزمته، ومنهم من لم اهزمه، ولكن أصعب نزال هو نزال نصف النهائي أمام بطل فرنسا الذي اعتمدت فيه أسلوب استدراجه لبذل كل جهده في الدقائق الخمس الأولى ثم الاجهاز عليه في الدقيقة الأخيرة بعد استنفاذ جهده، ونجحت تلك الاستراتيجية معه لأنه لاعب قوي وذكي، ومن الصعب الفوز عليه بالاستسلام".

وعن أسرار النجاح في مسيرته مع الجوجيتسو وهو ابن الـ20 عاما والذي حقق كل هذه الإنجازات والأرقام القياسية.. قال " سر الإنجاز هو توفيق الله عز وجل، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كلما استقبلنا في مرة بعد إنجاز عاهدنا أنفسنا أن نذهب لسموه في أول مناسبة لنهديه إنجازا آخر، وكذلك متابعة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الذي لا أعتبره رئيسا للاتحاد فحسب، ولكني اعتبره والدي وقدوتي، ومن هنا فأنا وكل زملائي نعتبر انفسنا محظوظون بالرعاية الكبيرة والدعم اللا محدود لنا وعلينا أن نرد الجميل للوطن في مثل هذه البطولات، وبالنسبة لي فإن الهدف القادم والتحدي القادم هو بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي ابريل المقبل لأنني أسعى لأن أكون أفضل لاعب حزام بنفسجي في العالم، كما كنت أفضل لاعب حزام أزرق في العالم في العام الماضي".

وفي نفس السياق أكد بطلنا العالمي الصاعد زايد الكثيري صاحب ذهبية العالم لوزن 56 أنه خاض 5 نزالات، وأن النزالات الخمس كانت قوية للغاية، مشيراً إلى أنه أنهى 3 منهم بدفع المنافس للاستسلام، وإثنين بالنقاط والأفضلية، وأن نزال نصف النهائي أمام بطل كازاخستان كان الأصعب بالنسبة له نظرا لقوة اللاعب الكازاخستاني حيث انتهى النزال بالتعادل في كل شيء، ثم كان قرار الحكام فوزي نظرا لإيجابيتي في اللعب وحرصي على البحث أكثر للحصول على النقاط.

وقال " أهدي الذهبية إلى القيادة الرشيدة وإلى عبدالمنعم الهاشمي وإلى أهلي ومدربيني، وأقول بأنها أقل شيء يمكن تقديمه للوطن ونحن نحتفل باليوم الوطني في الأسبوع الحالي، ويسعدني أن أحقق رقما قياسيا جديدا لنفسي ولدولتي بأن أكون أول لاعب في العالم يجمع بين ذهبيتي الشباب والكبار في وزن 56 كجم في عام واحد".

وأضاف " الامارات تطبق أعلى معايير الجودة بالعالم في نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو، وما نحققه من إنجازات أمر طبيعي ومستحق لأن الدولة توفر لنا أفضل بيئة تنافسية في العالم، وتنتهج أفضل آليات للكشف عن الابطال وثقلهم وتوفير أفضل البطولات والمعسكرات لهم إلى جانب أفضل مدربين لهم، ونحن جيل محظوظ بهذه البيئة التي يجب ان نترجمها إلى إنجازات".

أكد خالد الهنائي المدير التشغيلي في نادي الوحدة المشرف العام على رياضة الجوجيتسو بالنادي.. أن إتحاد الجوجيتسو يعد النموذج المثالي من اتحادات الدولة في العلاقة والشراكة والتفاهم مع الأندية، وأن نادي الوحدة الذي يملك أكاديمية كبيرة تصنع الأبطال للمنتخبات الوطنية يعتز بتلك الشراكة وإدارته العليا برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان توفر كل الدعم لرياضة الجوجيتسو من أجل المساهمة مع الاتحاد في تحقيق الإنجازات للوطن.

وقال " لاعبو الوحدة حققوا أكثر من 15 ميدالية للوطن في تلك البطولة، ونحن فخورون بهم، وفخورون بكل الإنجازات التي حققها الأبطال من الأكاديميات الأخرى، وسوف نستمر في بذل كل الجهد لحصد الميداليات للوطن، ونتعهد بالتعاون لأقصى درجة مع الاتحاد لتحقيق أهدافه في نشر وتطوير اللعبة، وسوف يكون هناك تكريم من نوع خاص للاعبي الوحدة الذين حققوا إنجازات للوطن في بطولة العالم هذه".

وأضاف " الوحدة فاز بلقب أفضل ناد في الدولة العامين الأخيرين في احتفالية السجادة الحمراء، وحقق المركز الثالث على مستوى العالم كأفضل أكاديمة، ويحتل المركز الأول في آسيا، ويحرص النادي على مواصلة مساره مع الإنجازات في تلك اللعبة، باطلاق العديد من المبادارت بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.