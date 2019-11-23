طائرة العين تتعاقد مع المدرب فيسكو واللاعبين حمزة وجورج

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية اليوم السبت، عن تعاقدها مع المدرب المونتنيجري فسيلن فيسكو، ليتولى تدريب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي هذا الموسم.

ويعد فيسكو من المدربين الذين حققوا نجاحات خلال مشواره التدريبي في الإمارات، وحصل مع منتخب الإمارات للشباب على بطولة الخليج في عام 2007، ليتولى بعدها تدريب طائرة العين.

وكان فيسكو، أحد الاسباب في عودة البطولات لقلعة "الزعيم" بعد أن تم تجميد الفريق الأول في عام 2000، ليحقق لقب الدوري في عام 2007، بالإضافة لمشواره الجيد في بلاده والأندية التركية واليابانية وسلوفينيا.

كما أعلن نادي العين، عن انضمام كل من المحترفين التونسيين حمزة نقة والكوبي جورج غونزاليس غارسيا، لصفوف الفريق الأول للكرة الطائرة هذا الموسم.

ويتميز حمزة نقة (29 سنة)، بمستوى جيد وبشكل خاص مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي دارت باليابان في أكتوبر الماضي، وكان ثاني أفضل مسجل نقاط بـ 175 نقطة، وقاد 161 هجوماً ونجح في 11 إرسالاً وفي ثلاثة جدارات صد، كما حصل على بطولة أفريقيا للكرة الطائرة مرتين مع المنتخب التونسي، وتوج بكأس تونس مع فريقه النجم الساحلي.

فيما يعد غارسيا (28 سنة)، من اللاعبين المميزين وذو خبرة جيدة، ولعب لأندية خليجية وعربية، ويعد إضافة جيدة للفريق، وحقق العديد من الألقاب مع الفرق التي لعب لها، ويتمتع بقدرات بدنية مميزة، إذ يزيد طوله على مترين.

ومن ناحية أخرى، حقق العين الفوز على الجزيرة 3-1 أمس، في افتتاح الدوري العام للكرة الطائرة رجال، فيما فاز شباب الأهلي على حتا 3-0، والوصل على الوحدة بالنتيجة نفسها.