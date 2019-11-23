خميس الكتبي بطلاً لـ«تمهيدي» ماراثون الهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

نظّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مساء أمس، أول السباقات التمهيدية في ميدان المرموم بنادي دبي لسباقات الهجن، ضمن سلسلة من السباقات التي سينظّمها استعداداً للحدث الأكبر والأهم، وهو ماراثون اليوم الوطني الذي سيقام في شهر فبراير 2020، بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للهجن العربية الأصيلة، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمهور كبير من محبي سباقات الهجن، ومشاركة معتبرة للمواطنين فوق 30 سنة، وهي الفئة المستهدفة في السباقات التمهيدية.

وأسفرت النتيجة عن فوز خميس علي سعيد الكتبي على ظهر المطية «منحاش» بالمركز الأول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 7:12:24 دقائق، ثم جاء عمران راشد عبيد الكتبي ثانياً على ظهر «شاهين» في 7:14:21 دقائق تلاه حمد محمد حمد الأحبابي الذي قاد «هجام» في 7:18:24 دقائق، فيما حل يحيى علي سعيد الكتبي مع مطيته «الرماس» رابعاً في 7:30:12 دقائق، ثم حمد محمد خلفان المزروعي في المركز الخامس مع «غريب» في زمن 7:31:15 دقائق.

إسهام

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إطلاق هذين السباقين التمهيدين من شأنهما أن يسهما في تعزيز قوة المنافسات في ماراثون اليوم الوطني، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين بتجهيز المطية وصولاً للموعد الرئيس، وقال: «نتوقع أن يشهد السباق المقبل مشاركة أكبر، خصوصاً أن السباق التمهيدي الثاني سيقام قبل نحو 20 يوماً من ماراثون اليوم الوطني».

وأوضح بن دلموك أن تحديد الفئة العمرية للمشاركين من 30 عاماً فما فوق، هدفه منح الفرصة لهذه الفئة في ظل التركيز في أغلب السباقات الأخرى على الفئات الأصغر سناً، فيما تستحق هذه الفئة هذا الدعم لكونها من تقوم بشراء المطية والاهتمام بها والوقوف عليها.

طموحات

وعبّر خميس علي سعيد الكتبي، صاحب المركز الأول، عن تطلعه إلى تحقيق الطموحات الكبيرة المتمثلة بتحقيق المركز الأول في ماراثون اليوم الوطني، وأن الفوز بالسباق التمهيدي يشكّل حافزاً له، وقال: «نشكر كل من دعمنا لإقامة هذا السباق وإتاحة الفرصة لفئتنا العمرية، سبق لي المشاركة في عدة سباقات مختلفة، لكن المشاركة في هذا النوع من السباقات المخصصة لدعم وإبراز التراث الشعبي له أهمية خاصة للغاية».

جوائز السباق

خصصت 80 ألف درهم جوائز للسباقين التمهيديين، بواقع 40 ألف درهم في كل سباق، وحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف درهم، والثاني 7 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم، والرابع 3 آلاف درهم، ومن الخامس حتى العاشر ألفي درهم لكل متسابق.