محمد الحميدي سادس مونديال القوة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ختم لاعب المنتخب الوطني محمد الحميدي، مشاركة منتخب الإمارات في مونديال القوة البدنية بشكل إيجابي وذلك بعد إحرازه للمركز السادس في رفعة الديدليفت في بطولة العالم للقوة البدنية التي تستضيفها دولة الإمارات في «مجمع حمدان بن محمد الرياضي» في دبي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي - إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» - بعد أن رفع 327.5 كيلوغراماً متفوقاً على ستة لاعبين عالميين آخرين.

وتختتم البطولة مساء اليوم وذلك من خلال إقامة الوزن المفتوح الذي يشارك فيه أقوى رجال وسيدات العالم، يلي ذلك الحفل الختامي الذي سيقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء في فندق هوليدي فيستيفال دبي.

ومع الوصول لخط نهاية المونديال وعلى هامش إقامة المؤتمر الرياضي الذي نظمه الاتحاد الدولي للقوة البدنية كرم محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي.

وأكد خبراء اللعبة أن استضافة الإمارات لمنافسات البطولة ومشاركة أقوى لاعبي ولاعبات العالم أعطى زخماً إيجابياً جديداً لممارسة اللعبة في الإمارات ودول الشرق الأوسط متمنين أن تترجم هذه الجهود نحو النهوض بهذه اللعبة من أجل دعم الإنجازات التي حققها أبناء الإمارات.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد، بطل العالم فيصل الغيص الزعابي، أن الخطط بعيدة المدى التي اعتمدتها لجنة القوة البدنية أتت ثمارها مقدماً الشكر لرئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، ونائبه علي عبد الله بن حيدر.