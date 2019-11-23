منتخب السلة يبدأ مشواره الخليجي بمواجهة البحرين

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يبدأ منتخبنا الوطني في السادسة من مساء اليوم مشواره في بطولة مجلس التعاون الخليجي التي تقام في الكويت تحت ضيافة نادي الكويت وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمواجهة نظيره البحريني، تليها في الثامنة مساءً ثاني مباريات اليوم الأول في البطولة بين صاحب الأرض منتخب الكويت والسعودية، واختتم منتخبنا تدريباته أمس، وهو التدريب الثاني له بعد وصوله للكويت تحت إشراف المدرب الدكتور منير بن الحبيب، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين 5 منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي ليلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، على أن يتأهل الفائزان للنهائي، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

وعقدت اللجنة الفنية مساء أمس اجتماعها التنسيقي في فندق الملينيوم لاعتماد قوائم المنتخبات وفحص جوازات اللاعبين، إلى جانب تحديد لون الملابس لكل منتخب في كل مباراة، واكتمل وصول الحكام الدوليين لإدارة مباريات البطولة، ويرافق كل وفد حكمان دوليان، كما استعانت اللجنة التنظيمية بالحكمين السوري وسام زين والإندونيسي هارجا جالادري ليكونا حكمين محايدين بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي.