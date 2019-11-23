فيرا يحافظ على صدارة «غولف موانئ دبي»

المصدر: دبي - فايز بجبوج

حافظ الفرنسي مايكل لورينزو فيرا وبرصيد 11 ضربة تحت المعدل، بختام المرحلة الثانية أمس، على صدارته للترتيب العام في بطولة «موانئ دبي العالمية» خاتمة موسم «السباق إلى دبي» والمقامة حتى غدٍ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي البطولة التي تقدم أغلى جائزة في العالم للبطل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، ويصل مجموع الجوائز المالية الإجمالي إلى 13 مليون دولار (موزعة بين 8 ملايين دولار للبطولة نفسها و5 ملايين لأصحاب المراكز الأولى في السباق إلى دبي)، وتشهد مشاركة أفضل 50 لاعباً في العالم.

صدارة وفارق

وجاءت صدارة فيرا لليوم الثاني، بعد أن نجح في إنهاء المسلك بـ 70 ضربة محققاً من خلالها رصيد الضربتين تحت المعدل، والتي أضافها لرصيد الضربات التسع تحت المعدل التي أنهى عليها اليوم الأول، ليتزعم الفرنسي المركز الأول بفارق مريح بلغ 5 ضربات تحت المعدل عن الثلاثي الإنجليزي روري ماكلروي، وتومي لويس، وتومي فليتوود الذين تشاركوا المركز الثالث، كما شهدت المنافسات، تمسك الإيرلندي شاين لوري بآماله للمنافسة على اللقب أو المراكز الأولى على أقل تقدير، بعدما قدم أداء قوياً في الجولة الثانية التي أقيمت أمس الجمعة 22 نوفمبر، وحقق 4 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه الكلي 141 ضربة، بواقع 3 ضربات تحت المعدل ويبقى ضمن دائرة المنافسين على مواقع العشرة الأوائل.

روين يكسب التحدي

وفي الفعاليات المرافقة للبطولة، توج الجنوب أفريقي إيريكفان روين بلقب «تحدي الأبطال»، وهي المنافسة التي تقام ليلاً تحت الأضواء الكاشفة عند فندق ومنتجع أتلانتس في دبي، ويحاول اللاعبون تصويب الكرات من مسافة بعيدة نحو الحفرة التي تقع على قاعدة ثابتة وسط مياه البحر.وتنافس في هذه النسخة من التحدي، إلى جانب فان روين، كل من الإيرلندي شاين لوري والسويدي هنريك ستينسون والإسباني رافا كابريرا بيلو والإنجليزي داني ويليتو والأمريكي باتريك ريد، وتحولت المنافسات إلى أمسية خلابة في دبي.

أصحاب الهمم

وتختتم اليوم، المنافسات الخاصة بـ«أصحاب الهمم» التي يطلق عليها «نهائي دبي»، وهي المبادرة التي تنظمها البطولة لأول مرة وتقام لمدة يومين بنظام 36 حفرة، وشهد اليوم الأول للمنافسات أمس، تصدر الإنجليزي جـورج جروفز الترتيـب برصيد 5 ضربات فوق المعدل، يليه الإيرلندي مايك بـراون برصـيد 7 ضربات فوق المعدل، ثم ثالثاً الأمريكي كريس بيجينز برصيد 8 ضربات فوق المعدل.

سيارة جائزة

تقدم البطولة جائزة خاصة للغاية عند الحفرة رقم 17، والتي ستكون عبارة عن سيارة من طراز بي إم دبليو (BMW) فئة i8 رودستار، للاعب الذي يتمكن من إسقاط الكرة من تسديدة واحدة فقط عند تلك الحفرة.