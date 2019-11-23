48 متسابقاً يستعرضون بختام «مونديال التزلج»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تختتم اليوم منافسات بطولة العالم للتزلج على الماء في العاصمة أبوظبي، والتي بدأت منافساتها قبل أربعة أيام، وتأهل لاستعراضات الختام 48 متسابقاً ومحترفاً، هم الشريحة الأفضل والأقوى من واقع التصفيات في ثماني فئات مختلفة، نجحوا في بلوغ النهائيات من أصل 160 متسابقاً مشاركاً، ويعقب ختام المنافسات، مراسم تتويج وتكريم الفائزين، ومن المنتظر أن نشهد اليوم أشهر الحركات في هذه البطولة مثل حركة 360 وحركة الدوران للخلف وحركة الانتقال من جهة لأخرى وحركة التخلي عن المقبض لأجزاء من الثانية، وجميعها حركات معروفة في هذه الرياضة الاستعراضية، بالإضافة أيضاً لعدد لا يقل عن عشر حركات من الحيل المعروفة في بطولة الاستعراض والتزلج على الماء.

إثارة وندية

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن البطولة قد وصلت إلى الدرجة الأعلى من الإثارة والندية في اليوم الأخير، خاصة وأن المشاركين قد بدأوا التصفيات بقوة منذ اليوم الأول، واستمرت المنافسة بينهم حتى التصفيات ما قبل النهائية في آخر يومين، وقال: لمسنا تحديات عالية ومستوى مهارياً لا يستهان به بين المشاركين من أجل الوصول إلى آخر مرحلة، وكانت الأيام الماضية حلماً جميلاً استمتعنا من خلاله بأجمل الحركات بين كل المشاركين والمحترفين في البطولة، وأضاف الرميثي: من دون شك فإن هذه البطولة قد قدمت لنا الكثير من المتعة لا سيما وأنها بطولة استعراضية بالدرجة الأولى وتحمل الكثير من الترفيه للجمهور المتابع للحدث، وقال: بكل تأكيد فإن المتسابقين لم يكشفوا عن أوراقهم في التصفيات التأهيلية، وسنرى اليوم حركات أجمل واستعراضاً يفوق بمراحل الاستعراض الذي شاهدناه في الأيام الأربعة الماضية، سيكون التحدي قوياً وجديراً بالمتابعة والحضور أيضاً، وهي دعوة للجماهير لحضور اليوم الختامي وعدم تفويت فرصة الاستمتاع بالاستعراض.

شكر وتقدير

ووجه الرميثي الشكر والتقدير، إلى الجهات التي قدمت وساهمت في إنجاح الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض العاصمة، حيث قال: نشكر شركة الدار التي أعطت لنا فرصة إقامة السباق في كورنيش القرم، وأيضاً مجلس أبوظبي الرياضي وبلدية أبوظبي وجهاز حماية المنشآت وشركة أبوظبي للإعلام، الحدث كتب له أن يظهر في صورة مثالية وأنيقة بتعاون كل هذه الجهات، والتي ساهمت معنا في أن نشهد هذا النجاح والتفوق للمنافسة الجميلة في إحدى أجمل البطولات البحرية.

إقبال جماهيري

وبدوره، أكد ناصر الظاهري أحد الحكام المشاركين في المسابقة ومشرف قسم السباقات في نادي أبوظبي البحري أن إقامة البطولة وللمرة الأولى قد سجلت قبولاً كبيراً لدى الجمهور الذي استمتع بالاستعراض طيلة الأيام الأربعة الماضية، وقال: أحضرنا متعة جديدة مع هذه الرياضة إلى العاصمة أبوظبي، وساهمنا في نشر ثقافة التزلج على الماء بشكل أكبر، وأشاد الظاهري بمستوى المشاركين الإماراتيين في المنافسة وظهور الفريق الإماراتي للمرة الأولى من خلال البطولة، حيث أكد أن تفوق الشباب مرهون بالمشاركات المقبلة وتكرار المشاركات الدولية، وأكد أن القادم أفضل في مسيرة الفريق الرياضية في هذه المنافسة.

رقم قياسي

سجلت بطولة العالم للتزلج على الماء في العاصمة أبوظبي رقماً قياسياً صعباً بعد أن وصل عدد المشاركين إلى 160 متسابقاً من 31 دولة كي يكون التجمع الرياضي الأكبر منذ انطلاق البطولة في عام 2000، وتقام البطولة كل سنتين في دولة مختلفة، حيث جاءت استضافة الإمارات لكي تكون الأولى أيضاً على مستوى المنطقة.