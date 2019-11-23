98 فارسة يستهدفن كأس «أم الإمارات» للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عند السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق القدرة للسيدات على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، وينظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، والذي يعد واحداً من السباقات المهمة التي تقام سنوياً بميدان القدرة، ويشارك في سباق اليوم 98 فارسة، هدفهن الوصول لمنصة التتويج ونيل شرف الفوز باللقب الثمين ومعانقة كأس المركز الأول، واكتملت الاستعدادات داخل قرية الوثبة، لإقامة السباق التي رصدت له اللجنة المنظمة 4 سيارات دفع رباعي، جوائز للفائزات الأربع الأوائل بواقع سيارة لكل منهن، و50 ألف درهم جائزة نقدية للمركز الخامس، و30 ألف درهم للفائزات من السادس حتى العاشر، و25 ألف درهم للفائزات من الحادي عشر إلى المركز العشرين ليصل إجمالي الجوائز المالية إلى 450 ألف درهم.وقال مسلم العامري مدير عام قرية الوثبة، إن جميع الترتيبات الخاصة بالسباق اكتملت وسارت على نحو جيد حتى يعكس السباق الصورة المشرّفة لدولة الإمارات ويؤكد القدرة على تنظيم السباقات بطريقة جيدة ونموذجية.