«دي وصايف ونيشان» تتألقان في بطولة الإمارات لمربي الخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت فعاليات اليوم الثاني لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية التي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية، 7 أشواط تأهيلية خصصت للمهرات والأفراس والأمهار، وجاءت قوية ومثيرة، وتنظم البطولة التي أختتمت في ساعة متأخرة من مساء الأمس، جمعية الإمارات للخيول العربية، وشملت المنافسات 8 فئات عمرية مقسمة على 24 شوطاً، وتقدم فيها الجوائز لأفضل 10 خيول لكل فئة، وستشمل البطولة النهائية توزيع 18 جائزة ،وذهبت صدارة القسم «أ» المخصص للأفراس، إلى «دي وصايف» لمربط دبي، وحققت 92.17 نقطة، وتصدرت «ع ج اسياد» لمربط عجمان، القسم «ب»، برصيد 91.83 نقطة، وأحرزت «م ع مزيونة» لمحمد أحمد خلف العتيبة، المركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات،وجمعت 92.00 نقطة، واحتل «ك أ نيشان» لخالد غانم العميري، الصدارة في القسم «ا» للأمهار عمر سنة، محققاً 92.50 نقطة، واستحوذ «ع ج سيران» لمربط عجمان، على صدارة القسم «ب» برصيد 92.50 نقطة، وتصدر «ايه اتش ام متغطرس» لأحمد حمد المطلعي اليماحي، القسم «ج» محققاً 92.00 نقطة، واختتم فعاليات اليوم الثاني «م ع ذهب» لمحمد أحمد خلف العتيبة، بالفوز في القسم «ا» لفئة الأمهار عمر سنتين، وحقق 91.67 نقطة.