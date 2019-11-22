الفرنسي فيرا يتصدر «غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت، صباح أمس، منافسات بطولة موانئ دبي العالمية للغولف بنسختها الحادية عشرة، والتي تستمر لغاية 24 نوفمبر الجاري، وينافس على لقبها 50 من نخبة لاعبي العالم، والبالغ إجمالي جوائزها 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار يمنحها صندوق جوائز «السباق إلى دبي».

وتصدر اللاعب الفرنسي مايك لورينزو فيرا، برصيد 9 ضربات تحت المعدل، متفوقاً بفارق الثلاث ضربات تحت المعدل البريطاني تومي فليتوود، فيما حل ثالثاً البريطاني تومي لويس برصيد خمس ضربات تحت المعدل.

على صعيد آخر، تنطلق صباح اليوم الجمعة، المنافسات الخاصة لـ«أصحاب الهمم» التي يطلق عليها «نهائي دبي»، وهي المبادرة التي تنظمها البطولة لأول مرة وتقام لمدة يومين بنظام 36 حفرة، بمشاركة 8 لاعبين من أصحاب الهمم من حول العالم، في إطار الجهود لإبراز قيم التسامح، ودعم هذه الفئة على أرض دولة الإمارات السباقة دائماً في الرعاية والشمولية ودمجهم في المجتمع. وتعقد المنافسات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم للغولف، بمشاركة 6 من المصنفين بالفئة الأولى للتصنيف العالمي، وهم: الإنجليزي جورج جروفز، الإيرلندي مايك براون، الإنجليزي برايندان لولور، الفرنسي تشارلز هنري كوين، الأمريكي كريس بيجينز والأسترالي جيف نيكولاس، والسويدي يواكيم بوركمان والأمريكي تشاد فايفر.

وفي الفعاليات المرافقة للبطولة، توج فريق «موانئ دبي العالمية» بقيادة الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب مسابقة «برو-أم» للفترة الصباحية، وفريق «طيران الإمارات» بلقب الفترة المسائية بقيادة الإنجليزي تيريل هاتون.