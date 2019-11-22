السعودية تستضيف آسيوية الجوجيتسو 2020

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يدشن منتخبنا الوطني للجوجيتسو منافساته اليوم لفئة الأساتذة والكبار، وذلك خلال بطولة العالم الجارية حالياً على صالة مبادلة آرينا بأبوظبي، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.

وشهدت منافسات، أمس، نزالات الفايتنغ جوجيتسو، واستعراض ديو، دون مشاركة للمنتخب الوطني في هذه الفئات، وأجرى بطل منتخبنا الوطني فيصل الكتبي حامل الحزام الأسود، إجراءات الوزن، أمس، تحت 94 كيلو جراماً، بجانب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، وذلك تمهيداً لخوض نزالات الكبار والأساتذة، وهي مفتوحة الأحزمة، طبقاً للوائح البطولة.

تنظيم

في السياق نفسه قررت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو التي عقدت في أبوظبي، أمس، بفندق هيلتون كابيتال إسناد تنظيم البطولة الآسيوية المقبلة 2020 إلى المملكة العربية السعودية، والنسخة التي تليها 2021 إلى تايبيه الصينية.

وأعادت الجمعية العمومية تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد القاري، حيث تم اختيار الإماراتي مبارك المنهالي رئيساً للجنة العلاقات الدولية، والبحريني أحمد الجناحي رئيساً للجنة الأخلاق والانضباط، والعراقي الدكتور جعفر المظفر للجنة التنسيق، واللبنانية كارين شماس للجنة المرأة، واليساندرو ناسيمنتو للجنة اللوائح، والإيراني أمير كوشبين للجنة الرياضية، والصيني تساي كون لونج للجنة الإعلامية، والكازاخستاني دكتور رسلان بيزروكوف للجنة الطبية، والتركمانستانية ليلى كولييفا للجنة مكافحة المنشطات، وعبدالله الشيباني للجنة الفنية، وإعادة انتخاب الإماراتي طارق البحري رئيساً للجنة المالية.

قرارات

كما اتخذت الجمعية العمومية التي عقدت على هامش منافسات بطولة العالم للجوجيتسو- مجموعة من القرارات بإعادة تعيين الإماراتي فهد علي الشامسي أميناً عاماً للاتحاد القاري، والدكتور جعفر المظفر مساعداً للأمين العام، وكذلك تعيين نواب لرؤساء المناطق في الاتحاد الآسيوي، حيث تم اختيار الأردني ناصر أيمن المجالي مساعداً لرئيس منطقة غرب آسيا، والباكستاني طارق علي نائباً لرئيس منطقة جنوب آسيا، والإيراني محمد حسن روستاميان نائباً لرئيس منطقة وسط آسيا، والتايواني تساي كون لونج نائباً لرئيس منطقة شرق آسيا، والتايلاندي تشوتشارت بونشاي نائباً لرئيس منطقة جنوب شرق آسيا.

وتم ضم عدد من الشخصيات ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وهم البحريني راثا منفردي، واللبنانية كارين شماس، والطاجيكي دافلاتوف أليجون عزيزبوكوفيتش، والفلبيني فرديناند اجوستين، والتايلاندي لين يو تينج، والسعودي محمد فايز، وليلى كولفين كعضو مراقب ليس لها حق التصويت.

حضر اجتماع الجمعية العمومية اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، وأدار الجلسة الهندي سوريج جوبي نيابة عن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، كما حضر أيضاً خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد الآسيوي.

من جانبه أوضح فهد علي الشامسي أن الاجتماع شهد الكثير من الحراك الديمقراطي لأننا استمعنا لكل الآراء، وطرحنا كل الموضوعات بمنتهى الشفافية على الطاولة للنقاش، ورحبنا بكل المتحدثين، لقناعتنا بأن العمل الجماعي والتفكير المشترك يثري الحوار. هدفنا أن يصبح الجوجيتسو أهم لعبة في آسيا، وسوف نستغل قدرات كل الأعضاء للوصول للهدف.