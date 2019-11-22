«هجن العاصفة» على قمة الحول والزمول بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة ميدان المرموم، أمس، تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم، وبلغت مسافة السباق ثمانية كيلومترات وأقيمت التحديات على مدار أربعة عشر شوطاً.

سيطرت هجن العاصفة على صدارة الأشواط الرئيسية للحول والزمول، وتمكنت (الشاهينية) بالشعار العاصفي من الوصول إلى قمة الحول المحليات في الشوط الرئيسي الأول تحت قيادة غياث الهلالي، وذلك في توقيت وقدره 12:46:6 دقائق.

ونجحت (هملوله) لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي جميل الوهيبي في الفوز بالمركز الأول في ثاني الأشواط للحول المهجنات مسجلةً توقيتاً مميزاً وقدره 12:44:6 دقائق. أما الشوط الرئيسي للزمول المحليات فقد كان من نصيب هجن العاصفة، وذلك عندما قدم غياث الهلالي (شاهين) على الصدارة بتوقيت وقدره 13:27:1 دقائق. وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة من خلال الشوط الرابع للزمول المهجنات، والذي فاز بصدارته (شاهين) بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 13:06:3 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وذلك لمسافة السباق ثمانية كيلومترات، وأقيمت التحديات على مدار ستة عشر شوطاً. حققت (الوثبه) بشعار ناصر حموده حمد العفاري الناموس في الشوط الرئيسي للحول المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 13:06:7 دقائق. وأفلحت (الختاله) في حصد المركز الأول بثاني الأشواط، والذي خصص للحول المهجنات.