عمالقة التجديف يتنافسون على النسخة 23 لكأس آل مكتوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تشهد قناة دبي المائية عصر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع بدء فعاليات أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، في نسخته 23 ، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مسك ختام لمنافسات هذه الفئة في الموسم الحالي 2019-2020. ويقام السباق المرتقب في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم في الواجهة المائية الجديدة في دبي، على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف قبالة المدرسة السويسرية وبمحاذاة محمية خور دبي للحياة الطبيعية لمسافة تصل إلى 2.3 كلم من خط البداية وحتى خط النهاية عند نهاية مياه خور دبي.

ويسبق انطلاقة الحدث ند الساعة الثالثة عصراً إقامة فعالية (تجديف القوارب التراثية المحلية 30 قدماً لأصحاب الهمم)، والتي ينظمها مركز شرطة الموانئ بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات اليوم، في إطار اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بدعم مختلف شرائح المجتمع عبر مجلس أصحاب الهمم.

عراقة

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق كأس آل مكتوم، أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الرقم 23 ما يؤكد عراقة الحدث الكبير، والذي انطلقت مسيرته منذ موسم 1997-1998 بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عام 1998 واستمر بنجاح من موسم إلى آخر دون انقطاع ليصل اليوم إلى النسخة رقم 23.

وكان لقب النسخة الأولى من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه النادي موسم 1997-1998 قد حقق نجاحاً كبيراً، وذهب اللقب إلى طاقم القارب الباز 10 لمالكه محمد حسن عبيد الجلاف، وبقيادة النوخذة المخضرم أحمد النوبي سعيد، حيث سجل القارب اسمه بأحرف من نور كونه أول بطل متوج في البطولة الغالية، وحلق بالمركز الأول محرزاً اللقب الغالي في نسخة الماضية والأخيرة في موسم 2018-2019 والتي حملت الرقم 22 من نصيب طاقم القارب القرطاسي 25 لمالكه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبقيادة النوخذة جمعة يوسف جميع مبارك، حيث يخوض هذا القارب اليوم السباق مدافعاً عن اللقب الكبير الذي أحرزه الموسم الماضي.

مشاركة كبيرة

ويشارك في السباق الكبير 25 قارباً تمثل نخبة القوارب المشاركة في سباقات الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، والتي حققت أفضل النتائج ليكون السباق بمثابة أقوى أشواط الموسم، لما يضمه من منافسين من فرق الإمارات وأيضاً الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

ويجمع السباق اليوم نخبة القوارب يتقدمها حامل اللقب القرطاسي 25 وقوارب شرطة دبي 1 و3 و30 وشرطة الفجيرة 77 ووادي حام 88 و99 ودبي 5 و51 ومشهور 16 ووادي سهم 2 والاتحاد 6 والزعابي 8 وشباب الزعابي 31 وشباب المرفأ 34 وأساس 39 ورأس الخيمة 27 ووادي السيجي 11 وأدنوك للتكرير 12 وخزام 18 و23 ومزاحم 70 وعمان 44 والخالدية 54 والطيار 60 وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الكبير القارب «الذهب 65».

ويعد الحدث اليوم تجمعاً شبابياً خليجياً رائعاً، حيث يشارك في الحدث الكبير القارب العماني (عمان 44) بطل الموسم الماضي 2018-2019 ومتصدر الترتيب في مجموع النقاط لسباقات دبي هذا الموسم 2019-2020 برصيد نقطتين، فيما تظهر المشاركة البحرينية للمرة الأولى في الحدث الكبير عبر القارب (الخالدية 54) صاحب المركز الثاني في ترتيب مجموع النقاط 2019-2020 برصيد 3 نقاط.

تجهيزات

من جانبها أكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لإقامة وإنجاح الحدث بالتنسيق والتشاور مع الجهات الداعمة والتي تسهم دائماً في إنجاح الأنشطة والفعاليات، ومن بينها بلدية دبي التي وفرت كل التسهيلات في الموقع المميز على ممشى القناة المائية في الجداف والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة يأس الرياضية)

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن سباق اليوم يمثل أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، لذا يأخذ أهمية كبيرة عند النواخذة والملاك والبحارة، مبيناً أن المنافسة تحمل في النسخة الثالثة والعشرين اليوم (الجمعة) نكهة خليجية بحضور ومشاركة الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأعرب القمزي عن أمنياته القلبية لجميع المشاركين في اللجان التنظيمية والمتسابقين على متن القوارب المشاركة في التظاهرة، والتي يصل عددها اليوم إلى 25 قارباً بالتوفيق والنجاح وإخراج المناسبة في ثوب يتناسب ومكانة الاسم الذي تحمله هذه التظاهرة.

ودعا القمزي كل النواخذة والبحارة المشاركين في السباق ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والشروط والجدول الزمني للحدث خاصة أن الحدث يرافقه كرنفال مجتمعي بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ مطالبا بالاطلاع على اللوائح التي تم تعديلها خاصة في ما يتعلق بالانطلاقة والعبور من العوامات المخصصة في الأمتار الأولى وفقاً للمخطط.