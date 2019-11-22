سلة النصر تتخطى شباب الأهلي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق فريق السلة بنادي النصر، فوزاً غالياً على ضيفه شباب الأهلي، بنتيجة 105-97، في ختام مباريات الفريقين بالدور التمهيدي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لحساب المجموعة الأولى في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، بصالة نادي النصر، وعاد الظفرة بفوزٍ ثالث من ملعب مضيفه العين، لينضم لفرق الصدارة، ويتشارك في رصيد 7 نقاط مع النصر وشباب الأهلي، حيث حقق كل منهم ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ووفقاً للوائح اتحاد اللعبة، يكون شباب الأهلي في المركز الأول والنصر وصيفاً والظفرة ثالثاً.