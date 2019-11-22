تحديد مواعيد كأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حدد اتحاد كرة السلة مواعيد الأدوار النهائية بنظام خروج الخاسر لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بإقامة الدور ربع النهائي 5 ديسمبر المقبل، على أن يقام نصف النهائي في الثامن منه وختام البطولة في العاشر من نفس الشهر، وتقام المباريات على ملاعب محايدة، وتم تحديد ملاعب الدور ربع النهائي، حيث يلتقي شباب الأهلي والوصل على ملعب النصر، فيما يلتقي النصر وبني ياس في الصالة النهيانية بالعين والشارقة والجزيرة على ملعب الوصل والبطائح والظفرة على ملعب الجزيرة.