بطولة محمد الشرقي للتايكواندو تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يشهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في التاسعة من صباح اليوم انطلاقة بطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للعبة التايكواندو، والتي تستمر ليومين، ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 13 نادياً ومركزاً داخل الدولة، أبرزها أندية الفجيرة للفنون القتالية والشارقة للدفاع عن النفس والشارقة الرياضي واتحاد كلباء ومصفوت وعجمان وشرطة دبي ودبا الحصن، وتتميز البطولة بكونها حصراً للاعبين واللاعبات المواطنين، وذلك في جميع الأوزان المعتمدة ولكافة الأعمار، وتشرف لجنة الحكام في اتحاد التايكواندو على البطولة.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو أن حصر إقامة البطولة على مواطني الدولة يأتي وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، بالعمل على استكشاف اللاعبين واللاعبات من أصحاب المواهب للوقوف على إمكانياتهم الفنية والبدنية وتطويرها لرفدهم للمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات.