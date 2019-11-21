غابش.. عودة بعد 4 عمليات جراحية

المصدر: دبي- ياسر قاسم

واجه حمد غابش، ظروفاً صعبة، أبعدته عن عشقه كرة السلة، وعن ناديه الشارقة فترة طويلة، وانتظر 273 يوماً، ليبدأ مشواراً جديداً مع اللعبة، بعد فترة علاجية معقدة في مستشفى خليفة برأس الخيمة، وعلى قدر صعوبة الموقف، جاءت الفرحة الكبيرة، عندما شارك مع فريقه أمام الوصل مؤخراً، وقدم مستوى جيداً في مباراة اعتبرها غابش وكل زملائه مشاركة تاريخية، لكونها جاءت بعد خضوع اللاعب لأربع عمليات جراحية، في أشهر متقاربة.

وبدأت قصة حمد غابش مع الإصابة والعمليات الجراحية، فبراير الماضي، بعد مشاركته في مباراة فريقه وبني ياس بالدوري، عندما أجرى فحوصات طبية، أثبتت حاجته للعلاج من مشاكل في الكُلى، وترتب على ذلك برنامج علاج جراحي 4 مرات، بداية من شهر فبراير ثم أبريل ويوليو، وأخير في شهر أكتوبر الماضي، وسمح له الأطباء بعدها بمزاولة التدريبات تدريجياً، ليعود للمشاركة بالمباريات بعد 7 أشهر بالتمام والكمال.