منافسات قوية في مونديال القوة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق لاعب المنتخب الوطني منصور المرزوقي المركز الخامس بوزن تحت 74 كيلوغراماً، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للقوة البدنية، والتي تقام في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي تختتم بعد غد بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 60 دولة في العالم، بينما حل بالمركز الأول اللاعب النرويجي باكلوند إيجل (250) كيلوغراماً، وحل بالمركز الثاني التايواني يو هينج (230) كيلوغراماً، وجاء بالمركز الثالث البولندي أوليج جاروسلوه (227) كيلوغراماً، ويعد المركز الخامس للاعب الإمارات منصور المرزوقي جيداً قياساً بمشاركة 14 لاعباً في منافسات وزنه، غالبيتهم من أبطال العالم الحاليين والسابقين بعد أن رفع وزناً قدره (220) كيلوغراماً.

خبرة

من جانبه، وصف فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخب، ما حققه اللاعب المرزوقي بالإنجاز المميز، وأن المركز الخامس في ظل وجود لاعبين دوليين من أصحاب الرفعات القياسية يعد أكثر من إنجاز، وكان بإمكانه الفوز بمركز أفضل لولا فارق الخبرة، مبيناً أنها المشاركة الأولى للاعب منصور المرزوقي في بطولة العالم، وبالرغم من ذلك أبلى بلاءً حسناً، وقال في تصريحات صحفية: يعتبر اللاعب المرزوقي مشروع بطل عالم مقبل قياساً بعمره، حيث يبلغ 24 سنة، لافتاً إلى أدائه وإمكاناته البدنية وقلة الفترة الزمنية لاستعداداته لارتباطاته الأخرى، مضيفاً: سنعمل على دعم اللعب وسواه من اللاعبين بشكل مركز خلال الفترات المقبلة لمزيد من التألق، ويكفيه أنه نال تشجيعاً كبيراً من قبل أعضاء الاتحاد الدولي للقوة البدنية، وإعجاباً من منافسيه الفائزين بالمراكز الأولى.

وفي بقية المنافسات وفي فئة 50 كيلوغراماً فاز الروسي فيديسينكوت بالمركز الأول، وحل اللاعب التايواني لن يو جن بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً الياباني موتوهيتو، وفي وزن 66 كيلوغراماً حل الفرنسي حسن البلقيطي بالمركز الأول، تلاه البرازيلي ليما أيدسون، ثم في المركز الثالث الروسي سيرجي كلاديخ.