اكتمال تحضيرات «تمهيدي» ماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكمل «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، الترتيبات لانطلاق أول السباقات التمهيدية، غداً الجمعة، بمنطقة المرموم في دبي، ضمن سلسلة من السباقات التي سينظمها خلال الفترة المقبلة، استعداداً للحدث الأكبر والأهم، وهو ماراثون اليوم الوطني، الذي سيقام فبراير المقبل، بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

ويشهد السباق، الذي سيكون الأول ضمن سباقين تمهيديين، مشاركة واسعة، وسط إقبال جيد للتسجيل، من أجل الاستعداد وتجهيز المطية للحدث الرئيس، والفوز بالجوائز المالية التحفيزية التي تم رصدها، بواقع 80 ألف درهم للسباقين، حيث يتم توزيع 40 ألف درهم في كل سباق، ويحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف درهم، والثاني 7 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم، والرابع 3 آلاف درهم، ومن الخامس حتى العاشر، ألفي درهم لكل متسابق، تمتد مسافة السباق، الذي ينطلق في تمام الساعة الرابعة مساء، لنحو 4 كلم، على أن تمتد مسافة السباق الثاني لمسافة 6 كلم، فيما ستكون مسافة السباق الرئيس في ماراثون اليوم الوطني لنحو 11 كلم. وحدد المركز، المنافسات للمشاركين للفئة العمرية 30 عاماً فما فوق، من أجل دعم هذه الفئة، في ضوء أن أغلب السباقات الأخرى في الدولة، مخصصة للفئة العمرية الأقل.

فرصة

من جهتها، رحبت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في المركز، بالمشاركين في هذا السباق التمهيدي، وقالت: «يسعدنا أن ننظم ماراثون اليوم الوطني للهجن للعام الخامس، وفي هذه النسخة، ارتأينا إقامة هذين السباقين التمهيديين، من أجل منح المشاركين الفرصة لتدريب وتجهيز الهجن، ولمسنا تجاوباً إيجابياً مع هذه المبادرة، من ناحية حجم الذين قاموا بالتسجيل للوجود في السباق التمهيدي الأول، مع رغبة بالمشاركة في السباق الثاني أيضاً، لتكتمل اللوحة التنافسية الأجمل في الموعد المرتقب في شهر فبراير المقبل خلال الماراثون»، كما عبّرت عن تقديرها لجهود فرق العمل، وقالت: «نشكر جميع المسهمين في إعداد وتجهيز منافسات هذا السباق، وقمنا بتفقد مسار السباق، والتركيز على أهمية توفير الأمن والسلامة لجميع المشاركين، إلى جانب تطبيق أحدث أساليب التحكيم، والدقة في رصد النتائج، ومنح المتسابقين الفرصة لمعرفة درجة جاهزية المطية، والتدريب على مسار مشابه لمسار الماراثون».