النسخة الثانية من «ترايثلون الفجيرة» على خط الانطلاق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية تنظيمه النسخة الثانية من بطولة الفجيرة للترايثلون، التي تقام صباح السبت المقبل تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 300 متسابق من الجنسين، حيث يشتمل السباق على ثلاث فئات هي الدراجات لـ40 كيلومتراً والسباحة لمسافة 1500 متر والجري لعشرة كيلومترات ومشاركة 35 مواطناً في سباق «السبرنت» فضلاً عن سباق للأطفال.

وعقد نادي الفجيرة للفنون القتالية مؤتمراً صحفياً شرح من خلاله التفاصيل الكاملة لإقامة الحدث بحضور كل من: العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والبطل العالمي محسن آل علي مدير البطولة وعبد الله الشملان المدير الفني للترايثلون وزاهي حمدان ممثلاً عن فندق بلودايمون الفجيرة.

نقلة نوعية

في بداية المؤتمر وجه أحمد الزيودي الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والدعم الكبير لنادي الفجيرة للفنون القتالية، والذي مهد لنقلة نوعية في جميع رياضات النادي على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً جاهزيتهم لاستضافة الحدث للعام الثاني على التوالي من خلال البطولة التي تقام يوم السبت المقبل، منوهاً بأَنهم في النادي أوفوا بما وعدوا به، وذلك عند تنظيمهم للنسخة الأولى من ترايثلون الفجيرة بأن يتم الارتقاء بهذه النسخة من السباق ليكون الأفضل تنظيمياً والأقوى على المستوى الفني، وها نحن في أتم درجات الجاهزية لإخراج النسخة الثانية في أبهى حلة، لافتاً إلى أن السباق الجديد يشارك فيه متسابقون من مختلف دول العالم للتنافس على الميداليات والجوائز التي خصصها نادي الفنون القتالية بعد أن ارتفع عدد اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة إلى أكثر من 300 متسابق ومتسابقة بعكس العام الماضي، والذي لم يتجاوز فيه العدد الـ 110 مشاركين.

ترويج

بدوره قال المهندس علي قاسم: مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تسهم وبقدر كبير في دعم ورعاية المشاريع المختلفة والتي من بينها الأحداث الرياضية والتي تَصُب في خدمة الترويج لإمارة الفجيرة في الجانبين السياحي والرياضي، كما أن المؤسسة لها دور مُهم في دعم ممارسة الرياضة لأهميتها وأن مشاركتنا في هذه البطولة للسنة الثانية شرفٌ لهم، متمنياً التوفيق للمنظمين وتحقيق أعلى درجات النجاح.

35

قال محسن آل علي: إن البطولة ستحظى بمشاركة 35 مواطناً في سباق «السبرنت»، كما تشتمل البطولة على سباق التتابع وسباق الأطفال والأولمبي، وأن التتويج سيكون لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في كل فئة ولكلا الجنسين، ومن المواطنين والأجانب، مشيراً إلى أن قيمة الجوائز الإجمالية تبلغ 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تم رسم خارطة للتنافس تختلف عن النسخة الأولى، ومشيداً بتعاون نادي الفجيرة البحري لتوفير الكثير من المستلزمات المهمة للنجاح.