المرزوقي: «تصنيفية التنس» عززت ثقافة اللعبة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وصف ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، البطولات التصنيفية الدولية التي يستضيفها تنس الإمارات مع الاتحادين الآسيوي والدولي بالمهمة وأنها من العناصر الضرورية لتطوير اللعبة في الإمارات لدورها في نشر ثقافة ممارسة اللعبة، إضافة إلى كونها فرصة ثمينة للاحتكاك، يأتي ذلك بعد تتويجه لأصحاب المراكز الأولى وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة روبيرتا جلفار، والمدير الفني صلاح البراملي لبطولة دبي التصنيفية للشباب بالتنس، والتي اختتمت مؤخراً في ملاعب دبي السوق الحرة بنادي الطيران، والتي نظمها الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس بمشاركة 110 لاعبين ولاعبة.

كما بارك المرزوقي للفائزين الأوائل إنجازاتهم، متمنياً لهم المزيد من النجاح في البطولات المقبلة وحظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ بتحقيق تطلعاته في البطولة، موضحاً أن البطولة حققت مكاسب فنية وتنظيمية عديدة سيكون لها دور مهم في المساهمة بتطوير رياضة التنس في الدولة من خلال تجارب الاحتكاك التي خاضها لاعبو الإمارات.

وكانت البطولة قد أسفرت عن فوز اللاعب الهنغاري زومبار ايليتش بالمركز الأول، وذلك بعد فوزه على اللاعب الهندي ديف جوفايا بمجموعتين مقابل لا شيء وبواقع (6-2)، و(7-5)، في فردي الشباب، بينما أحرزت اللاعبة تترا مارتشينكو المركز الأول لفردي البنات بفوزها على الكرواتية سارة فيتاك بمجموعتين مقابل لا شيء أيضاً وبواقع (6-2) و(6-3)، كما وفازت الثنائي الجيكي ادم جوراديا ودومينيك رايس على الثنائي الأذربيجاني همتان والتركي توكاج في منافسات ثنائي الشباب بمجوعتين مقابل لا شيء وبواقع (6-4)، و(7-5).