أغلى بطولة غولف عالمية تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقدم البطولة أغلى جائزة للاعب فائز بلقب بطولة غولف على مستوى العالم في التاريخ بعد إعلان المنظمين عن رفع قيمة جائزة البطل إلى 3 ملايين دولار أمريكي هذا العام.

وتقام بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف سنوياً بجوائز مالية إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي في نهاية موسم الجولة الأوروبية للغولف، الذي يحمل شعار «السباق إلى دبي»، تضاف إليها 5 ملايين دولار جوائز للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي للموسم.

وتعد هذه النسخة الأكثر إثارة وترقباً في ظل بقاء الحسابات مفتوحة على لقب «السباق إلى دبي» بين عدة لاعبين، يتقدمهم النمساوي بيرند فيسبرغر متصدر الترتيب برصيد 4802.4 نقطة، والإنجليزي تومي فليتوود الثاني برصيد 4079.8 نقطة، وخلفهما الإسباني جون راهم الثالث برصيد 3898.3 نقطة، والأيرلندي شين لوري الرابع برصيد 3613.8 نقطة، وبدرجة أقل الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك الخامس برصيد 3321 نقطة.

وسينخفض عدد اللاعبين المشاركين من أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم إلى أفضل 50 لاعباً فقط على مدار الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، كما سيتم تعديل مبلغ 5 ملايين دولار المخصص لجائزة «السباق إلى دبي» الإضافية، والتي سيتم تقسيمها بين أفضل خمسة لاعبين في الترتيب النهائي بدلاً من العشرة الأوائل، بما يعني أن الفائز في نسخة عام 2019 سيحصل على مبلغ مليوني دولار أمريكي بزيادة من 1.25 مليون دولار أمريكي التي حصدها الإيطالي فرانشيسكو موليناري العام الماضي، وتعني هذه التغييرات احتمالية فوز أحد اللاعبين بمبلغ 5 ملايين دولار في حال فاز بلقبي بطولة جولة موانئ دبي العالمية و«السباق إلى دبي».

وأسهمت هذه التغييرات الجذرية في تغيير شكل المنافسة بعدما ارتفعت حظوظ اللاعبين القادرين على حصد لقب «السباق إلى دبي» في البطولة الختامية من 5 إلى 16 لاعباً، بالإضافة إلى وجود 43 لاعباً في المتوسط لديهم فرصة الحصول على الجائزة الإضافية في نهاية الموسم.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في البطولة كل من الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي المتوج بلقب البطولة مرتين عامي 2012 و2015 ولقب «السباق إلى دبي» أعوام 2012 و2014 و2015، والسويدي هنريك ستينسون، ويعود الإنجليزي داني ويليت للدفاع عن اللقب الذي حققه في العام الماضي، كما يشهد الملعب مشاركة تسعة فائزين في بطولات كبرى.