سيدات فرنسا في صدارة مونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أسفرت نتائج أمس لبطولة العالم للجوجيتسو، المخصصة لفئة السيدات، عن فوز فرنسا بالمركز الأول بـ4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، كما جاءت بلجيكا ثانية برصيد ذهبية وفضية، وكندا في المركز الثالث بذهبية و3 برونزيات، وتجرى البطولة على صالة مبادلة آرينا بأبوظبي، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.

كما جاء الترتيب العام للمنافسات التي شملت بجانب فئة السيدات، «فايتنغ جوجيتسو» وعروض ديو، فوز دولة مونتينغرو «الجبل الأسود» بالمركز الأول، بذهبيتين وفضيتين، وكازاخستان 5 ميداليات بذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين، وبلجيكا ثالثة بذهبيتين وفضية وبرونزية.

ولم يوفق فريق سيدات الإمارات المكون من وديمة اليافعي ونور الهرمودي ومريم العامري، في الحصول على ترتيب متقدم، ويرجع ذلك إلى أنها المشاركة الأولى لمنتخب سيدات الإمارات في فئة السيدات للكبار، وهي مفيدة لهن في مشوارهن الرياضي واكتساب الخبرات والاستعداد لما هو قادم من بطولات، ويذكر أن وديمة اليافعي قد حصلت على ذهبية فئتها تحت 21 عاماً، وفضلت المشاركة في فئة الكبار كتجربة ومحطة مهمة في مشوارها الرياضي.

تميز

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن الإمارات وعاصمتها أبوظبي تواصل تميزها في رياضة الجوجيتسو، وإن بطولة العام الجاري برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، قدمت نتائج جيدة على صعيد المنتخب الوطني، والمنتخبات المشاركة، وكان معاليه قد قام بجولة في أروقة مبادلة آرينا واطلع على غرفة عمليات البطولة بوجود بعض المتطوعين.

باراجوجيتسو

وأضاف معاليه إن البطولة ضمت منافسات لأصحاب الهمم «باراجوجيتسو» كما اعتدنا في النسخ الماضية، ما يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئات الأصيلة في المجتمع، وخير دليل استضافة أبوظبي الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص مارس من العام الجاري للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

الأفضل

وأوضح معاليه أن أبوظبي عاصمة الجوجيتسو تسعى دائماً إلى تقديم الأفضل، وإدارة اتحاد الإمارات، تنفذ رؤية قيادتنا الرشيدة، بتبني الجوجيتسو كمشروع وطني، وأيضاً دفع التطور والارتقاء به على المستويين القاري والدولي، مشيراً إلى أن الجوجيتسو يقدم رسائل اجتماعية وثقافية ورياضية، مهمة في إعداد شبابنا.

140

وأوضح معاليه أن دلالة وصول عدد ممارسي الجوجيتسو في الإمارات إلى 140 ألف ممارس، على الإرادة والاستمرار من خلال حض المجتمع على التميز والاحترافية، في جميع المجالات، وهي رسالة إلى الألعاب الأخرى، بأن الاهتمام الشخصي للمسؤولين يجب أن يكون على أعلى مستوى.

صدارة

وأكد أن الصدارة الإماراتية تحت 18، و21 عاماً بـ40 ميدالية ملونة، إضافة إلى ميدالية حققها حمد البلوشي في باراجوجيتسو، الصدارة العالمية، وأن الاستثمار الطويل في المدارس عن طريق وزارة التربية والتعليم لضمان جاهزية الطلبة والطالبات وما يحصلون عليه من رعاية وحصص تدريبية أدت إلى هذه النتائج الجيدة.

من جانبه أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة بأداء العمل وجودته من الافتتاح وحتى يوم أمس «الخامس»، من خلال اللجان المخصصة والمنظمة، بغرض سريان المنافسات في سهولة ويسر، وتنفيذ البرنامج الموضوع بدقة، بحيث إن لكل فريق مهام عمل ينجزها، وبصفته رئيساً للجنة العليا المنظمة لم تصل أي ملاحظات أو شكاوى في هذا الصدد.

الجماهير

وأضاف: أعتقد أن الجماهير تستمتع بنزالات ومنافسات البطولة المتنوعة، وأصبح جمهور الجوجيتسو علامة فارقة في المجتمع الإماراتي بفضل دخول اللعبة المدرسة والبيت، والنادي، مشيراً إلى أن عدد الممارسين في 2008 كان 7000 وحالياً ارتفع العدد إلى 80000 لاعب ولاعبة في الدولة.

خبرات

وتابع: المستوى الفني للبطولة مرتفع والزخم يزداد مع أيام البطولة، ونحن في اللجنة المنظمة نرى الرضاء على وجوه الوفود المشاركة، لأن أبوظبي عاصمة الجوجيتسو اكتسبت كوادرها الشابة خبرات متراكمة عبر 7 سنوات في تنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية.

وأوضح أن البطولة تقام للمرة الأولى مجمعة لجميع الفئات ما يرفع المستوى الفني للمشاركين، بحيث إن كل دولة تختار لاعبيها، ولذلك فإن المستوى الفني مرتفع جداً، وعلى كل لاعب ولاعبة أن يجتهد ويعكس الحصص التدريبية التي اكتسبها من أجل الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى.

تمكين

أشار محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة إلى أن تمكين المرأة في النواحي التنظيمية يأتي استكمالاً لنهج الدولة في هذا الشأن، ونحن سعداء للغاية عندما يتولى قيادة غرفة عمليات البطولة، كوادر نسائية شابة.