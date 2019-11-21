العودة مجدداً إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عادت البولندية ماغدلانا لوسكا مجدداً إلى أبوظبي بعد 5 سنوات، ونجحت في حصد الميدالية الذهبية، وهي تحمل الحزام الأسود، وخاضت منافسات أمس لوزن 70 كيلوغراماً لفئة فوق 21 عاماً.

وأوضحت لوسكا أنها كانت تعمل في الإمارات قبل 5 سنوات، وبالرغم من عودتها إلى موطنها واستقرارها إلا أنها تحمل ذكريات جميلة عن أبوظبي، وتعتبرها بيتها الثاني.

وأضافت: البطولة تضم مستويات عالية لأن المشاركات تقتصر على المنتخبات، والتي بدورها تختار النخبة، ولقد قاتلت حتى استطاعت الحصول على الذهبية، نظراً لمستويات الخصمات المتقدمة، كما لاحظت تطوراً ونمواً في مستويات الفتيات الإماراتيات.