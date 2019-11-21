232 لاعباً ولاعبة في انطلاق بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة بطولة الاتحاد تحت 15 سنة و20 سنة للفتيات والشباب للأسلحة الثلاثة الآيبيه والفلوريه والسابر في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي، اعتباراً من الغد ولمدة يومين، بمشاركة أكثر من 220 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية ومراكز التدريب بالدولة، وهم بني ياس وشباب الأهلي والشارقة والوحدة ومؤسسة المرأة بالشارقة والظفرة، إضافة إلى جامعة الإمارات ومراكز التدريب المتخصصة باللعبة في كل من دبي والعين ورأس الخيمة وأكاديمية إم كي إف إيه للمبارزة.

كما يشارك في البطولة 12 لاعباً ولاعبة من دولة الكويت وسلطنة عمان في ثاني مشاركة إيجابية من لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي بالبطولات المحلية، تنفيذاً لقرارات اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون التي تقضي بمشاركة اللاعبين المسجلين في الاتحادات الأعضاء بدول مجلس التعاون في البطولات المحلية بدول المجلس.

وتشتمل البطولة على اثنتي عشرة مسابقة، وتُستهل غداً بمسابقات الفتيات في الأسلحة الثلاثة الآيبيه والفلوريه والسابر للفتيات تحت 15 سنة و20 سنة.