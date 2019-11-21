الأردنية يارا.. جوجيتسو عائلي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصلت أسرة يارا قاقيش إلى مرحلة متقدمة في الجوجيتسو، حيث فازت الأردنية يارا بالميدالية الفضية تحت 70 كيلوغراماً، وهي ليست مبتدئة بل تحمل الحزام البني، بالإضافة إلى أن زوجها باسم فانونس سيلعب غداً في منافسات الكبار وهو لاعب محترف، ويحمل الحزام الأسود.

وقالت يارا إنها عرفت اللعبة من زوجها، ورأت فيها الرياضة القتالية المناسبة، وقد ساعدها في احترافها، ويتدربان بصفة دورية في النادي، وبالرغم من أعباء الأسرة إلا أنها حريصة على تقديم الأفضل، وقد جاءت إلى أبوظبي لهذا الغرض وبرغبة أكيدة في الفوز، وطموحها الترفع إلى الحزام الأسود.

وأشارت إلى أنها خاضت 3 نزالات وكانت قريبة من التتويج بالذهبية لكنها خسرت في النزال الأخير بقرار الحكم. وأوضحت أن رياضة الجوجيتسو في الأردن متقدمة، حيث تمارس منذ 20 عاماً، وقد أفرزت التجربة أبطالاً أردنيين، وعدداً كبيراً من الأندية والأكاديميات الخاصة، مما انعكس على تطور اللعبة بشكل كبير، وأن المنتخب الأردني يركز على الأكاديميات والأندية لاختيار الأفضل.