700 لاعب ولاعبة في بطولة دبي لـ «ناشئي السلة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة 700 لاعب ولاعبة من الفئة العمرية بين 8 و16 عاماً في بطولة كرة السلة للناشئين التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية «جام سبورتس» واتحاد الإمارات لكرة السلة ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا خلال الفترة من نوفمبر الجاري إلى أبريل 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومحمد الحمادي مدير اتحاد الإمارات لكرة السلة، وأحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام سبورتس، ود. كوني وينر مديرة مدرسة الاتحاد الخاصة.

وأكد علي عمر الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير الناشئين في مختلف الألعاب وقال: نستلهم من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأصل في تطوير الرياضة يبدأ من المدرسة، لنعمل على تطوير هذا القطاع المهم، حيث حرص مجلس دبي الرياضي منذ بداية تأسيسه على الاهتمام بفئة الناشئين ودعم الأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب، وتضمنت المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية الأولى للمجلس الاهتمام بالأكاديميات.

خطة

وأضاف: أطلق المجلس عام 2012 خطة لتطوير الأكاديميات الرياضية في الأندية، وتضمنت الخطة سبعة محاور أساسية هي المحور الأخلاقي، والسلوكي، والاجتماعي، والتنظيمي، والفني، والأنظمة واللوائح، والشراكة مع القطاع الخاص، وتمنح هذه البطولة الفرصة للاعبي الأندية للتنافس مع لاعبي الأكاديميات والمدارس الخاصة، وبذلك فهي تتيح الفرصة للاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، وبذلك تسهم في رفد الأندية والمنتخبات بالمواهب الرياضية الجديدة.

ووجه علي عمر الشكر لاتحاد الإمارات لكرة السلة على دعمه للبطولة ومساهمته الكبيرة في إنجاح النسخة الأولى التي حققت نتائج مبهرة، ومدرسة الاتحاد الخاصة لاستضافتها منافسات البطولة على ملاعبها وهيئة المعرفة والتنمية البشرية المظلة الرئيسية للمدارس التي تتعاون معنا كثيراً، وتسهم في إنجاح كافة الفعاليات الرياضية.

تنظيم

من جانبه، قال محمد الحمادي مدير اتحاد الإمارات لكرة السلة: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه البطولة التي تهتم بالفئات السنية من الناشئين، كما أنها تجمع عدداً كبيراً من فرق الأندية وأكاديميات كرة السلة الخاصة من مختلف الأعمار، ونشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه لهذه البطولة ولبطولات كرة السلة بشكل عام التي تقام على مستوى إمارة دبي، وسيحرص اتحاد السلة على تقديم كافة سبل الدعم للبطولة من الاستشارات الفنية والتنظيمية وتقديم الحكام وترتيب أوقات إقامة المنافسات بما لا يتضارب مع الدوري الأول».

وصرح أحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام سبورت أن البطولة تسهم في الدمج بين الأكاديميات والأندية والمدارس الخاصة، وفي دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، مشيراً إلى أن النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي حققت نجاحاً كبيراً، حيث شارك فيها 300 لاعب، واستفادت منها الأندية الرسمية بضم أكثر من 30 لاعباً من الذين شاركوا فيها إلى الأندية.

من جهتها قالت د. كوني وينر: «نحن متحمسون لاستضافة البطولة على ملعب مدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا، وأشكر مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة وأكاديمية جام الرياضية على منحنا الفرصة لنكون جزءاً من هذه البطولة، ونحن نضع الرياضة في مقدمة أولوياتنا في المدرسة، ونؤكد أن الرياضة مهمة جداً لبناء الشخصية والثقة بالنفس والانضباط، وهذه البطولة تنسجم مع أهداف ورؤية المدرسة».