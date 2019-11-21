مطر الطاير: رؤية محمد بن راشد وراء قوة جائزة «الإبداع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، أن سر قوة وتميز الجائزة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل العالم عموماً والدعم والرعاية اللامحدودة من سموه للقطاع الرياضي، وكذلك دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الجائزة، وقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الجائزة، ونحن في مجلس الأمناء ومن ثم لجان الجائزة نسعى من خلال الخبرات الكبيرة إلى ترجمة توجهات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو راعي الجائزة، وسمو رئيس الجائزة، لتحقيق أهدافها السامية، ودعم دور الرياضة في تحقيق التنمية المجتمعية وتمكين المجتمعات.

كما رفع مجلس أمناء الجائزة، وهي إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه اللامحدود ورعايته للقطاع الرياضي عموماً وللجائزة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الدعم والتوجيهات السديدة التي عززت مكانة الجائزة ودورها في تطوير الرياضة، وترسيخ نهج الإبداع والتميز في العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وكذلك في نشر القيم النبيلة للرياضة، باعتبارها من أهم المجالات التي تتجلى فيها قيم التسامح والتعايش بين المجتمعات.

تنظيم

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في دبي بمناسبة تنظيم الجائزة مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي برئاسة مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضور خالد علي بن زايد، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس: د. حسن مصطفى، ود. خليفة الشعالي، ومصطفى العرفاوي، وأحمد مساعد العصيمي، ومنى بو سمرة، وموزة المري، الأمينة العامة للجائزة، وناصر أمان آل رحمة، مدير الجائزة. وتم في الاجتماع الاطلاع على تقارير اللجان العاملة وما تم إنجازه من برامج ومبادرات ضمن الدورة الحادية عشرة، وهي اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، كما اطلع مجلس الأمناء على ملامح الخطة الاستراتيجية للجائزة للفترة 2020-2030 التي تعزز المكتسبات التي تحققت للجائزة، وتفتح آفاقاً جديدة للمرحلة المقبلة.

إشادة

كما أشاد مجلس الأمناء بمشاركة وزراء شباب ورياضة وأبطال رياضيون أولمبيين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي نظمته الجائزة الاثنين الماضي، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، وقال مطر الطاير: «مشاركة صنّاع القرار ونجوم الرياضة العالمية السابقين والحاليين في المؤتمر تؤكد إيمانهم بجهود الجائزة ومبادرتها لدعم دور الرياضة في تعزيز قيم التسامح والسلام في العالم، لأننا نعمل على تطوير مستوى الأداء والإنجاز الرياضي، ليصل إلى مستوى الإبداع في جميع المجالات، كما نعمل من خلال عضوية الجائزة في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» على تمكين المجتمعات من خلال الرياضة».

سفراء

كما ثمّن مجلس الأمناء جهود الرياضيين العرب الشباب الذين تم اختيارهم سفراء للإبداع الرياضي، وهي الجهود التي أهلتهم للفوز بالميداليات الأولمبية ونيل شرف أن يكونوا سفراء للجائزة، كما تمنى مجلس الأمناء أن يسهم اختيار الرياضيين كسفراء للإبداع في تعزيز فرصتهم للفوز بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 وباقي البطولات الدولية الكبرى، وأن يكونوا قدوة لغيرهم من الرياضيين الشباب في مختلف الدول العربية.

وثمّن مجلس الأمناء أيضاً الشركاء الاستراتيجيين للجائزة الذين يسهمون في دعم جهود تطوير الرياضة ونشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي، ورحّب بتجديد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة نخيل العقارية وتوقيع اتفاقية مع الشريك الاستراتيجي الجديد، وهو معرض دبي للطاقة الشمسية «ويتكس» الذي تنظمه هيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا»، وتوقيع اتفاقية مع الراعي الذهبي «دراجون للنفط القابضة»، وأكد المجلس أن هذه الاتفاقيات تؤكد حرص الشركات الوطنية الثلاثة على دعم جهود الجائزة والشراكة معها لتحقيق أهدافها الكبيرة في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وتمكين المجتمعات ونشر قيم التسامح والسلام بين المجتمعات من خلال الرياضة.