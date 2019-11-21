«أبوظبي للفروسية» يستضيف دوري القفز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية، على ميدانه الرملي، منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز اليوم، وتتألف من 14 شوطاً، رصدت لها جوائز مالية بقيمة (240) ألف درهم، وتقام فعالياتها خلال يومي الخميس والجمعة، بواقع 7 أشواط في كل يوم، وخصص منها شوطان يتنافس فيهما فرسان الإمارات لقفز الحواجز من المستوى الأول، الشوط الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها (135) سم، والثاني من جولة مع تمايز على حواجز (140) سم، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة فيهما، جوائز مجموعها (120) ألف درهم. وتكتسب منافسات اليوم أهميتها، حيث تشهد انطلاقة ثاني الأشواط التأهيلية لنهائي فئات المراحل السنية لدول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، ويتنافس فيها الفرسان من فئات الأشبال (110) سم، و(الجونيورز) (120) سم، والشباب (130 ـ 135) سم، وبواقع لقاءين لكل فئة، من جملة ثلاثة أشواط تأهيلية تنظمها أندية الفروسية بالإمارات خلال الموسم الحالي، أقيم أولها في الأسبوع السادس لدوري القفز مطلع نوفمبر الحالي بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، والثالث سيقام ضمن بطولة الشراع الدولية يناير المقبل، والنهائي على ميدان نادي الشارقة للفروسية مطلع فبراير المقبل.

يمثل اتحاد الفروسية حسام زميت، ولجنة التحكيم ترأسها ليزا حارب، بمعاونة ثلاثة محكمين دوليين، ومسارات الأشواط يصممها الدولي تيدور شيتانوف، بمعاونة ناديزدا ليبوفسكيا، والميادين تشرف عليها لين الرضا، بمساعدة عبد الرؤوف محمد، كريم حسين ومحمد منصور، وجميعهم من الكوادر الفنية المؤهلة باتحاد الفروسية، وغالباً ما يعمد الاتحاد وأندية الفروسية الاستعانة بمصممي مسارات دوليين من خارج الدولة، بهدف اكتساب الفرسان للمزيد من خبرات الأداء والتنافس، وفق تصاميم من مختلف المدارس العالمية التي تعنى برياضة القفز.