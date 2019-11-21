2300 متسابق في سباق بنك الفجيرة للجري

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن انطلاق الدورة الثالثة من سباق بنك الفجيرة للجري السنوي، السبت، والذي يقام في الفجيرة، برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وسيشارك في السباق أكثر من 2300 شخص من المهتمين باللياقة البدنية والعائلات والأفراد بمختلف الأعمار، والذين سيعبرون خلاله طرق إمارة الفجيرة التاريخية، ذات المناظر الخلابة، والمصممة للعدائين من كافة المستويات.

وتتضمن هذه الفعالية، سباقات الجري لمسافة 3 و5 و10 و11 كلم. ويقام سباق الممرات الجبلية الممتدّ على مسافة 11 كلم، وسط مناظر جبال الفجيرة الخلابة، بنسخته الثانية هذا العام، ويعتبر سباقاً فريداً من نوعه، كونه الأول الذي يقام في سلسلة جبلية. كما يقام سباق مخصّص لأصحاب الهمم، يمكن للجميع المشاركة فيه مجاناً.

وسيشارك هواة اللياقة والجري والمغامرات في فئات أخرى من السباق، وسيحصل المتسابقون الخمسة الأوائل في سباقي الـ 10 والـ 11 كلم، وكذلك الثلاثة الأوائل في سباقي الـ 3 والـ 5 كلم، والعداؤون من أصحاب الهمم، وكذلك المتسابقون الإماراتيون الثلاثة الأوائل من الذكور والإناث في كافة الفئات، على ميداليات وجوائز بقيمة 269 ألف درهم.

وحصل سباق بنك الفجيرة للجري 2019، على رعاية من شركاء آخرين، بما يسهم في ترسيخ أهميته، ويتوجّه البنك بالشكر إلى جميع شركائه، لا سيما أنّ بعضهم قدّم دعمه للسنة الثالثة على التوالي، ومن بينهم مالابار للذهب والألماس، والإمارات العربية المتحدة للصرافة، ويونايتد ستيل اندستريز، وسكتشرز، وشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، وروزي بلو، وسبلندور مارين، وألاينز مارين سرفيسز، مهراج، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمنطقة الحرة - الفجيرة، وميناء الفجيرة، ونيكاي، ومجموعة الفجيرة الوطنية، ونادي مغامرات الفجيرة، وتلفزيون وراديو الفجيرة، ونادي رايزنغ الصحي، ونادي الفجيرة لكرة القدم.