1500 تذكرة متبقية لحضور جائزة الفورمولا1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2019، عن تبقي أقل من 1500 تذكرة، لحضور السباق، بعد بيع تذاكر المدرج الرئيسي وتذاكر أجنحة حلبة مرسى ياس بالكامل، خاصة وأن مهرجان هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للسباق، الذي يستمر لخمسة أيام ويبدأ من 28 نوفمبر الجاري.

وطالبت إدارة حلبة ياس الجماهير بالمسارعة بحجز تذاكرهم في أقرب وقت ممكن، ويشهد مسار سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي أحداثاً من الإثارة والتشويق، تشمل منافسات بطولة الفورمولا 4، بمشاركة السائقتين الإماراتيتين حمدة وآمنة القبيسي، اللتين تمثلان الدولة في بادرة غير مسبوقة، ويحيي حفلات مهرجان «يا سلام»، ما بعد السباق، نخبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء العالميين، منهم النجم العالمي الشهير مارشميلو.