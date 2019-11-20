العمادي بطل جولة الميدالية الشهرية للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج لاعب المنتخب الوطني للغولف راشد العمادي، وبرصيد 41 نقطة، بطلاً لجولة شهر نوفمبر في موسم الميدالية الوطنية الشهرية، التي ينظمها الاتحاد، برعاية «بنك المشرق الإسلامي».

واستضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وشهدت مشاركة 45 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، تنافسوا على حصد ألقاب فئاتها المختلفة، وعقب الختام قام كل من عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد والأمين العام خالد الشامسي بتتويج الفائزين.

كما سجلت المنافسات، تألق لاعبي المنتخب الوطني على صعيد باقي المسابقات، بفوز اللاعب داوود جفال بلقب أفضل أداء بـ 73 ضربة، وبرصيد ضربتين فوق المعدل، وتوج اللاعب أكرم سكيك بلقب منافسات القسم «إيه» المحدد بـ 38 نقطة، ونال لقب منافسات القسم «بي» اللاعب حميد السويدي وسجل 35 نقطة.

وعلى صعيد منافسات فوق 50 عاماً، احتل المركز الأول يوسف آل علي، برصيد 33 نقطة، ونجح لاعب المنتخب الوطني للناشئين محمد سكيك في اعتلاء صدارة منافسات فئته العمرية برصيد 40 نقطة، متفوقاً على زميله عبد الله درويش صاحب المركز الثاني بـ 39 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث لراشد الحفيتي برصيد 23 نقطة.

وأعرب خالد مبارك الشامسي، أمين السر العام للاتحاد، عن سعادته بالمستوى التنافسي الذي شهدته الجولة، وأضاف: الجولة جاءت على مستوى الطموحات، سواء من حيث أعداد اللاعبين بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة، بما يعني زيادة مطردة مقارنة بثاني جولات العام الماضي، أو على صعيد المستوى التنافسي، خصوصاً أن بطولة العين شهدت منافسات مباشرة للاعبي الأندية مع نظرائهم لاعبي المنتخبات الوطنية.