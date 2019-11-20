رباعات إندونيسيا وروسيا واليابان نجمات افتتاح مونديال القوة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطفت لاعبات إندونيسيا واليابان وروسيا، الأنظار بقوة، بنتائجهن البارزة في اليوم الافتتاحي لمنافسات بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام حالياً في مجمع حمدان الرياضي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتختتم فعالياتها السبت المقبل بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 60 دولة بمختلف دول العالم، وبرزت إلى الواجهة اللاعبة اليابانية فوكوشيما والتي تبلغ من العمر 49 سنة، ونجحت في رفع أوزان عالية، ونافست على تحطيم الأرقام القياسية، ومن أبرز النتائج، فوز الرباعة الاندونيسية ويدار بالميدالية الذهبية لوزن تحت 47 كغ للسيدات بعد أن رفعت 182.5 كغ، تلتها اليابانية فوكوشيما و.

نالت الميدالية الفضية بوزن قدره 172.5 كغ، ونالت البرونزية اليابانية كوتومي برفع وزن قدره 162.5 كغ، بينما في وزن تحت 52 كغ، فازت الروسية ناتاليا بالميدالية الذهبية، بعد أن رفعت وزناً قدره 177.5 كغ، وحصلت مواطنتها سيديتيكوفا الوصيفة على الفضية ورفعت وزناً قدره 167.5 كغ.

فريق لمصارعة الذراعين

وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إشهار فريق رياضة مصارعة الذراعين الذي أشهره بطلا العرب والإمارات عبد الله الشراري الظنحاني وجاسم المطروشي مؤخراً.

وذلك خلال استقبالهما ورئيس الاتحاد الدولي اللوكسمبورغي جاستن باراش، على هامش منافسات اليوم الأول من بطولة العالم، متمنياً لهما النجاح في بناء فريق قوي قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، موجهاً لجنة القوة البدنية في الاتحاد بتكريس الجهود لدعم نجاح الفريق وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

بينما حث باراش رئيس الاتحاد الدولي اللاعبين على المضي في مشروعهما ولم يستبعد أن يكون للعبة دور هام في المستقبل القريب.

، وكشف مدرب وإداري الفريق بأنه تم انتخاب 26 لاعباً ولاعبة يواصلون التدريب من أجل المشاركة في البطولات المقبلة ويأتي في واجهتها بطولة رأس الخيمة في الجانب المحلي وبطولة العرب التي ستقام في مصر يناير من العام المقبل وقدم عبد الله الشراري الشكر والتقدير لما يحظى به الفريق من دعم ورعاية من المسؤولين في الدولة.

مؤتمر القوة البدنية

وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورغي جلستن باراش، انه سيعقد يوم غدٍ مؤتمراً رياضياً، بحضور شخصيات رياضية تخصصية، لبحث تطوير رياضة القوة البدنية في العالم والعمل على نشرها والفوائد المكتسبة من ممارستها على الصحة العامة ودورها في تنمية اللياقة البدنية وذلك على هامش منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم.

وذلك في قاعة المؤتمرات في مجمع حمدان الرياضي بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الإماراتي و ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية، وتوجه محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الأجسام الإماراتي ومدير بطولة العالم، بالدعوة لكافة الشخصيات الرياضية في الدولة لحضور المؤتمر الرياضي، من أجل إنجاحه وتحقيق الفائدة المرجوة.

مشاركة

ضمن برنامج منافسات البطولة، سيشارك لاعبنا محمد الحميدي في منافسات 105 كغ، يوم غد في ثاني مشاركات لاعبي الإمارات في مونديال القوة البدنية بعد مشاركة اللاعب منصور المرزوقي في وزن 74، وفرصته سانحة في إحراز ميداليات خصوصاً وأن اللاعب سبق له أن فاز بالميدالية الفضية لبطولة آسيا التي أقيمت في دبي مطلع العام الحالي.