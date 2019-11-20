فليتوود يشعل المنافسة قبل انطلاق «غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

رفع الإنجليزي تومي فليتوود حدة المنافسة على لقب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما تقدم للمركز الثاني على لائحة الترتيب، قبل ضربة البداية، لبطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها ملاعب عقارات جميرا للغولف، بداية من يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل.

وزاد فليتوود من حدة الصراع على دبي الختامية للجولة الأوروبية، بعد أن توج بلقب بطولة نيدبانك التي أقيمت في جنوب أفريقيا أول من أمس، بضيافة الأسطورة جاري بلايري، ليحصد 1665 نقطة، تقدم بها من المركز العاشر إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب الموسم الحالي بمجموع 4079.8 نقطة.

وجاء فوز فليتوود ليفتح باب الاحتمالات على مصراعيه لحسم لقب «السباق إلى دبي»، ولا يزال بإمكان خمسة لاعبين حصد لقب الموسم.

ترتيب النجوم

ويتصدر النمساوي بيرند فيسبيرجر الترتيب برصيد 4802.6 نقطة، وهو الذي أهدر فرصة حسم الأمور في جنوب أفريقيا، ليتأجل الأمر إلى المشهد الأخير في دبي، ويحتل فليتوود المركز الثاني في المركز الثاني برصيد 4079.8 نقطة، بينما يحتل الإنجليزي جون راهم الفائز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية 2017، المركز الثالث.

ويكمل بطل أبوظبي للغولف الإيرلندي شين لوري القائمة بتواجده بالمركز الرابع برصيد 3,613.8 نقطة، ويأتي الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك الفائز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية في 2016، بالمركز الخامس برصيد 3321 نقطة.

طموح الفوز

وفيما يسعى فليتوود للفوز بلقب «السباق إلى دبي» للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2017، فإن فيسبيرجر يبحث عن اللقب للمرة الأولى في مسيرته، وهو ما يعني منافسة قوية للغاية في دبي على مدار أربعة أيام ستحبس الأنفاس حتى الضربة الأخيرة، وفي أبرز مستجدات الترتيب العام فإن الجنوب أفريقي ماركوس كينولت حصد المركز الثاني في بطولة نيدبانك، ليكسب 1113 نقطة.

ويتقدم من المركز 35 إلى المركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما بلغ مجموع نقاطه هذا الموسم إلى 2451.1 نقطة.

الأفضل في العالم

ورحب توم فيليبس، مدير مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، بالمشاركين من اللاعبين والجماهير، وقال: ستكون عيون عالم الغولف على عقارات جميرا للغولف، حيث يتواجد أفضل 50 لاعباً في السباق نحو لقب الجولة الأوروبية للغولف التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، ولعل الحدث الأبرز هو أن الحدث سيقدم أكبر جائزة عرفها العالم لبطل للغولف بقيمة 3 ملايين دولار.

وما يجعلنا نترقب حضور 65 ألف مشجعاً هو المنافسة المفتوحة على اللقب التي ساهم بها فليتوود مطلع هذا الأسبوع، فبعد فوزه بلقب نيدبانك فإن الإثارة ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة من الجولة التي تطوف 47 بطولة في 31 دولة حول العالم.