استقبال بالورود للظالعي احتفالاً برئاسة «الرجبي الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد إلى البلاد فجر أمس، قيس الظالعي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس الاتحاد العربي للعبة، قادماً من مدينة بالي الإندونيسية، بعد فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي استضافها الاتحاد الإندونيسي، واكتسح فيها الظالعي منافسه الياباني يوجي بفارق 12 صوتاً، ليكون أصغر رئيس آسيوي للعبة جماعية أولمبية.

وكانت الورود الزاهية في استقبال الظالعي بقاعة المجلس بمطار دبي الدولي، وتقدم الحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وعمران الجسمي ممثل مجلس دبي الرياضي، وعبد الناصر عمران أمين عام اتحاد الدراجات، وعدد من الشخصيات الرياضية.

بالإضافة إلى الوفد المرافق للظالعي، والذي ضم خالد آل حسين من الهيئة العامة للرياضة، ومحمد شاكر عضو مجلس إدارة الاتحاد أمين عام الاتحاد العربي، ومحمد سلطان الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، وحارب العلي رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد الآسيوي للدراجات.

تهانٍ

وانهالت التهاني على الظالعي فور وصوله البلاد، داخلياً وخارجياً، حيث تلقى اتحاد الرجبي تهنئة رسمية من الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس الأولمبي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الرياضية، وعدد من الاتحادات العربية للعبة.

ووجّه مجلس دبي الرياضي التهنئة إلى الظالعي على ما حققه من إنجاز إداري للإمارات من خلال تولي منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى رغم حداثة اللعبة في الإمارات، وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن دعمه للظالعي بعد إعلان ترشحه خلال استقبال مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي له.

مسؤولية

وأكد الظالعي فور وصوله أن الإمارات دائماً في المقدمة بكل المجالات، واعتدنا أن نكون في المركز الأول كما علمتنا قادتنا، ونجحنا في فرض اسم الإمارات على المستوى القاري في اللعبة، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة في ظل التحديات المقبلة التي تنتظرها اللعبة.

ويكفي أننا تفوقنا على اليابان التي يمتد تاريخ اللعبة فيها إلى 100 عام، بينما الرجبي حديث العهد في الإمارات، والطموحات ليست مرتبطة بزمن، ولكن بفكر تطويري يقود الاتحاد الآسيوي إلى الأمام.

ووجّه الظالعي الشكر إلى جميع من سانده في حملته الانتخابية وحتى فوزه بالمنصب، سواء الاتحادات التي منحته ثقتها خاصة الاتحادات العربية والمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي وفريق عملي الذي اجتهد معي خلال الفترة الماضية.

وقال: لم يتسرب اليأس في نفسي بعد الخسارة بالصوت الترجيحي في الانتخابات الماضية، بل زاد إصراري لأنني كنت الأقرب للمنصب، وأدركت أن القارة الصفراء تريد التغيير للأفضل، وهو ما سنسير عليه في المرحلة المقبلة، ولدينا عدد من المشروعات المستقبلية التي تحدثت فيها مع الاتحادات في كل الدول الآسيوية من أجل الوصول بالرجبي الآسيوي إلى آفاق عالمية في الوقت الذي ستعود الفائدة للرجبي الإماراتي من بوابة الاتحاد الآسيوي.

قدرة

أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أن فوز الظالعي بالانتخابات يؤكد قدرة أبناء الوطن على تولي جميع المناصب الإدارية ليس فقط على المستوى القاري، بل العالمي أيضاً، ومرشح الإمارات يملك من الفكر الذي سيقدمه إلى الاتحاد القاري، بل الاتحاد هو المستفيد الأول من تولي الظالعي لهذا المنصب.