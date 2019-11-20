الشارقة يتصدر كأس السلة والبطائح وصيفاً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

اعتلى فريق الشارقة صدارة المجموعة الثانية في ختام الدور التمهيدي لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال بعد فوزه الكبير على الوصل بنتيجة «100-81» في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي بني ياس، والتي شهدت أيضاً ولحساب المجموعة ذاتها، تأكيد البطائح أحقيته بمركز الوصافة بفوزه على صاحب الضيافة بني ياس بنتيجة «79-69».

وبهذه النتائج عزز الشارقة صدارته بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن البطائح، فيما حافظ بني ياس رغم خسارته على مركزه الثالث برصيد 4 نقاط، وحافظ الوصل على مركزه الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، وفرط الوصل بإنهاء الفترة الأولى لصالحه «27-25»، بعد أن نجح الشارقة في استعادة زمام المبادرة وحسم انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترات الثانية والثالثة.

ومن ثم الرابعة بالنتائج «23-20 و30-18 و22-16»، وفي سيناريو مشابه، شهد الشوط الأول لمباراة البطائح وبني ياس، تبادل الفريقين السيطرة، بعد ربع أول شهد أفضلية للبطائح «20-11»، وربع ثان حسمه بني ياس «26-19»، قبل أن يعود البطائح إلى أفضليته في الشوط الثاني ويحسم الربعين الثالث والرابع «22-17 و18-15».

ومن ناحية أخرى أجرى اتحاد السلة تعديلاً على موعد ومكان مباراتي اليوم لحساب المجموعة الأولى نظراً لاعتذار نادي الظفرة عن استضافة تجمع المباراتين بين شباب الأهلي دبي والنصر، الظفرة والعين على صالة المعمورة بأبوظبي، وتقرر إقامة المباراتين في السابعة مساء حيث يستضيف النصر شباب الأهلي فيما يحل الظفرة ضيفاً على العين في الصالة النهيانية.